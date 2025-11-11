El Gobierno y las provincias acordaron garantizar al menos 190 días de clases en 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó que todas las jurisdicciones del país firmaron el compromiso para extender el ciclo lectivo y fortalecer la educación.

Hoy 11:52

El Ministerio de Capital Humano anunció que las 24 jurisdicciones educativas del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo.

La decisión fue acordada durante la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación del ministerio, Carlos Torrendell.

En el encuentro, las autoridades reafirmaron la planificación de los calendarios escolares con 190 días de clase y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas en el nivel secundario. “El Gobierno nacional avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24”, precisó el comunicado oficial.

El texto aclara que será considerado como día de clase efectivo aquel en el que se hayan completado al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes.

Además, se establece que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase en primaria —equivalente a 760 horas reloj—, deberán implementarse medidas de recuperación para garantizar el piso establecido. En el nivel secundario se fija un mínimo de 900 horas reloj, mientras que en el nivel inicial el mínimo será de 570.

Según el comunicado, la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y ofrecerá “una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”.

Finalmente, la resolución aprobada dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.