Se definen los clasificados y los descensos: así se jugará la última fecha del Torneo Clausura

La definitoria fecha 16 se disputará entre viernes y lunes. Central Córdoba recibirá a Banfield buscando terminar lo más arriba posible.

Hoy 15:28

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

A raíz de la cantidad de factores que permanentemente la LPF debe tener en cuenta para determinar las fechas y horarios de los partidos de su competencia (temas de seguridad, de pantallas televisivas, de eventos en los estadios de los equipos, de descansos de los conjuntos que juegan copas continentales, etcétera) y a que la fecha 16 del Torneo Clausura define varias situaciones, resulta necesario aclarar algunas definiciones que se tomaron para diagramarla:

Desde el jueves 13 de noviembre comienza el horario de verano para la realización de los encuentros de nuestro fútbol. Esto condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17 horas.

Los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario.

En el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.

Con -casi- todo por definirse, la última jornada del Clausura promete una definición vibrante en todos los frentes: desde la pelea por los lugares en las copas, hasta la lucha por evitar el descenso.



Fecha 16

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)