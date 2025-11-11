En Boca, el nombre de Úbeda empieza a tomar fuerza para 2026

El Sifón acomodó al equipo, logró buenos resultados, metió al equipo en la próxima Libertadores y, tras ganar el Superclásico, afronta los playoffs con un gran respaldo interno. ¿Habrá renovación a fin de año?

Hoy 15:17

En Boca Juniors se viven días de paz y alegría tras el gran triunfo ante River en el Superclásico, y buena parte de ese presente tiene nombre y apellido: Claudio Úbeda. El “Sifón”, quien asumió la conducción técnica tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, logró enderezar el rumbo del equipo, asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores y dejar al Xeneize en lo más alto del Grupo A.

El exdefensor, que fue ayudante de campo de Russo desde su llegada al club, conocía de cerca el funcionamiento del plantel y se convirtió en el líder natural tras la pérdida del histórico DT el pasado 8 de octubre. Desde entonces, Boca encadenó resultados positivos y mostró una versión sólida, tanto en el juego como en el ánimo del grupo.

Con el respaldo del plantel, el apoyo de la dirigencia y la confianza de los hinchas, Úbeda pasó de ser un interino a transformarse en el principal candidato para continuar al frente del equipo en 2026. Si bien desde el Consejo de Fútbol mantienen la cautela, puertas adentro ya se analiza la posibilidad de ofrecerle una renovación de contrato para que dirija al club en su regreso a la Libertadores.

Con solo el duelo ante Tigre pendiente para cerrar la fase regular, Boca lidera su grupo con 26 puntos, dos más que Unión, y buscará terminar primero para definir todos los playoffs en la Bombonera. En caso de lograr el título del Clausura, la continuidad de Úbeda sería prácticamente un hecho.

El Sifón ya demostró capacidad para manejar momentos difíciles, y su buena relación con los jugadores —evidente en los festejos tras el Superclásico—, sumada a la tranquilidad que transmite, hacen pensar que Juan Román Riquelme podría haber encontrado, casi sin buscarlo, al entrenador ideal para Boca en 2026.