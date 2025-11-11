Norma Fuentes supervisó la obra de extensión de la red de agua potable del barrio Reconquista

Dichas cañerías se colocarán en las calzadas o veredas, según sea más conveniente; y beneficiarán a 300 familias del sector.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó el avance de la obra de extensión de la red de agua potable del barrio Reconquista, que forma parte del plan de mejora de los servicios esenciales para la comunidad.

Durante el recorrido, dialogó con vecinos de la zona, quienes destacaron la realización de los trabajos. Las tareas se realizan entre las calles Juncal, Costanera, Solís y Primero de Mayo y contemplan la instalación de 10 mil metros de cañerías de alta calidad, que permitirán una mayor durabilidad y eficiencia.

Dichas cañerías se colocarán en las calzadas o veredas, según sea más conveniente; y beneficiarán a 300 familias del sector, que podrán acceder a sus conexiones domiciliarias de manera regular y definitiva.

"Tras la aprobación y factibilidad técnica de Aguas de Santiago y el ERSAC, pudimos iniciar esta obra de provisión de agua potable, que era un anhelo histórico de los vecinos de este importante sector de la ciudad", indicó la jefa comunal.

"El agua es un derecho básico y fundamental, por lo que buscamos garantizar que los ciudadanos de todos los barrios cuenten con un servicio seguro y de calidad”, afirmó.

Además, la Ing. Fuentes adelantó que "una vez terminadas las tareas, avanzaremos con mejoras de calles, luminarias y aperturas de calzadas, entre otros trabajos de urbanización que mejorarán la calidad de vida de los vecinos".