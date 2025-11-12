Desgarrador testimonio de la tía de Emilse Camila: "Era sometida por un círculo de prostitución"

Rosa Sánchez, tía de la joven de 18 años asesinada en Frías, dijo que existe un círculo delictivo que prostituye menores de edad.

Hoy 06:25

Rosa Sánchez, hermana de Valentina, madre de Emilse Camila Barrera, la joven asesinada en la ciudad de Frías, dejó preocupantes declaraciones en torno a la existencia de un grupo delictivo dedicado a la trata de personas en la ciudad de Frías.

"Mi sobrina está muerta. Hay muchas personas que prostituyen a menores, las drogan y hacen dinero. Algunos adultos pagan entre $ 7.000 y $ 30.000. Hay que acabar con ese círculo en que Emilse Camila permanecía cautiva", disparó desde Frías.

"Con las personas que hicieron esto. Pallares (Eduardo) está preso, pero hay muchos otros que se sirven de las adolescentes, drogándolas, entregándolas por dinero o drogas", fustigó.

Agregó: "Todos sabemos quiénes están detrás. Citó a Juárez y con él, al séquito de sujetos y mujeres, en especial a "la Fachera".

"Esa mujer no sé qué tenía con mi sobrina. Es más, ahora esperábamos el cuerpo y ella meta amenazar a los testigos. Ya van a ver lo que les pasará, ya van a caer", habría advertido a adolescentes.

Consultada si la víctima conocía a Pallares y dónde habituaba reunirse con los personajes hoy en la mira de la fiscal Natalia Simoes, Rosa fue contundente: "Pallares no estaba en la vida de mi sobrina. Ella desde hace 15 o 20 días empezó a perderse en esa casa", en alusión a lo de un tal Juárez y María Emilia.

Perderse significa que la joven dejaba a su abuela durante largas horas. Es más, los rumores califican al escenario como un "tugurio" abundante en excesos.

Sostienen que los clientes adultos consumidores del sexo con adolescentes, pagan "entre $7.000 y $30.000. Todo se sabe, porque hay mucha droga y prostitución", insistió.

Por otra parte, Rosa instó a la fiscal a acusar "a Pallares por femicidio y no por homicidio simple"..."No queremos otra chica muerta"·.

Asimismo, adelantó: "Hoy participaremos de una misa en la iglesia Inmaculada Concepción, desde las 19. Después, nos reuniremos en la plaza 25 de Mayo. Desde allí, iniciaremos una marcha de silencio pidiendo Justicia por mi sobrina".