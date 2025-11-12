El tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Santiago del Estero: inestable y con 25ºC de máxima

Se espera una jornada con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones acompañadas por vientos de direcciones variables.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas acompañadas por ráfagas de viento del sector sudeste.
Hacia la tarde, se anuncian posibles chaparrones con vientos moderados del este, rotando al sudeste. La temperatura máxima alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el jueves continuará inestable, en una jornada con cielo mayormente nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos leves del este y una máxima de 26ºC.
