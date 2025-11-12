"Los fondos comunes de inversión quieren que se deje flotar al dólar"

Así lo informó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.
El licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama analizó las tensiones en torno a la política cambiaria y las expectativas del mercado financiero.
Granados explicó que los principales fondos comunes de inversión internacionales, que manejan miles de millones de dólares, reclaman que el dólar deje de estar controlado y pase a flotar libremente, ya que consideran que el esquema actual dificulta el ingreso de grandes inversiones.
“La polémica está: por qué no dejan flotar libre al dólar. Ricardo Arriazu dijo que las bandas cambiarias están bien, que no hay que tocar el 1% porque puede ser riesgoso y puede subir la inflación. Pero los fondos más grandes sostienen que así no pueden entrar con grandes capitales y que el tipo de cambio debería estar más alto”, explicó el economista.
Granados recordó que estos sectores comparan la situación con lo ocurrido durante los rescates de Grecia y Portugal, donde se aplicaron fuertes devaluaciones. Sin embargo, en Argentina —según remarcan los defensores del esquema actual— el contexto es diferente, ya que no existe déficit del PBI y se registra un leve superávit.
“Entonces surge la vieja discusión, porque ellos dicen que van a esperar definiciones en materia económica”, agregó.
El economista también destacó que las pymes tienen otras prioridades, ya que “les interesa más la inflación y el déficit que el precio del dólar”.
Finalmente, señaló que el tema de la inocencia fiscal también estará en debate a partir del 10 de diciembre, en el marco de las reformas económicas que se prevé discutir con el inicio del nuevo período político.