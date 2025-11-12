"Los fondos comunes de inversión quieren que se deje flotar al dólar"

Así lo informó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:19

El licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama analizó las tensiones en torno a la política cambiaria y las expectativas del mercado financiero.

Granados explicó que los principales fondos comunes de inversión internacionales, que manejan miles de millones de dólares, reclaman que el dólar deje de estar controlado y pase a flotar libremente, ya que consideran que el esquema actual dificulta el ingreso de grandes inversiones.

“La polémica está: por qué no dejan flotar libre al dólar. Ricardo Arriazu dijo que las bandas cambiarias están bien, que no hay que tocar el 1% porque puede ser riesgoso y puede subir la inflación. Pero los fondos más grandes sostienen que así no pueden entrar con grandes capitales y que el tipo de cambio debería estar más alto”, explicó el economista.

Granados recordó que estos sectores comparan la situación con lo ocurrido durante los rescates de Grecia y Portugal, donde se aplicaron fuertes devaluaciones. Sin embargo, en Argentina —según remarcan los defensores del esquema actual— el contexto es diferente, ya que no existe déficit del PBI y se registra un leve superávit.

“Entonces surge la vieja discusión, porque ellos dicen que van a esperar definiciones en materia económica”, agregó.

El economista también destacó que las pymes tienen otras prioridades, ya que “les interesa más la inflación y el déficit que el precio del dólar”.

Finalmente, señaló que el tema de la inocencia fiscal también estará en debate a partir del 10 de diciembre, en el marco de las reformas económicas que se prevé discutir con el inicio del nuevo período político.