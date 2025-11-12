Claudio Úbeda recupera soldados para los playoffs del Torneo Clausura

De todos modos, el DT planea cuidar a los titulares ante Tigre en la última fecha de la fase regular, ya que Boca tiene asegurado el primer puesto y la localía en los octavos de final.

Hoy 11:36

Después del triunfo 2-0 ante River en el Superclásico, Boca volvió a los entrenamientos con una gran noticia: Rodrigo Battaglia ya trabaja en campo y su regreso está cada vez más cerca. El volante central, que sufrió un desgarro grado II en el sóleo izquierdo, apunta a reaparecer en los playoffs del Torneo Clausura, programados para el fin de semana del 23 de noviembre.

Battaglia se había consolidado como socio de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, aportando equilibrio, salida limpia y gol. Antes de la lesión, incluso había marcado tres tantos consecutivos ante Aldosivi, Rosario Central y Central Córdoba, transformándose en un recurso peligroso en las pelotas paradas.

En su ausencia, Milton Delgado tomó la posta con buenas actuaciones tras su regreso del Mundial Sub-20, lo que genera un grato dilema para Claudio Úbeda de cara a la recta final del torneo. De todos modos, el DT planea cuidar a los titulares ante Tigre en la última fecha de la fase regular, ya que Boca tiene asegurado el primer puesto y la localía en los octavos de final.

Además de Battaglia, Alan Velasco continúa con su puesta a punto tras una distensión ligamentaria en la rodilla derecha, aunque es difícil que vuelva a jugar este año. Por su parte, Edinson Cavani sigue con trabajos diferenciados por una molestia en el psoas derecho, pero podría sumar minutos frente a Tigre si evoluciona bien en la semana.

Con el equipo en alza y varios soldados a punto de regresar, Boca recupera nombres importantes justo a tiempo para encarar el tramo decisivo del Clausura con el objetivo de volver a gritar campeón.