Alan Aguerre valoró el punto ante Independiente Rivadavia que le dio la clasificación a Central Córdoba

El arquero destacó la importancia del punto en Mendoza, que aseguró la clasificación del Ferroviario. Ahora buscarán cerrar la fase entre los cuatro primeros ante Banfield.

Hoy 12:04

Central Córdoba sabía que en la recta final cada punto valía oro. Y el empate ante Independiente Rivadavia, además de mantener la racha positiva, le aseguró el pase a la siguiente instancia del Torneo Clausura. Con 23 unidades, el equipo de Omar De Felippe cerró la fecha en el tercer puesto de la Zona A, sacándole tres puntos de ventaja a Banfield, su próximo rival.

“La idea era ganar, pero como se dio el partido el punto termina siendo bueno para nosotros”, reconoció Alan Aguerre, figura clave del empate con varias intervenciones decisivas. “Fue un partido duro, honestamente esperaba que estén más relajados, pero con su gente y el empuje se hizo complicado”, agregó el arquero, que se consolidó como una de las figuras del equipo en esta campaña.

Con la clasificación en el bolsillo, Central Córdoba buscará ahora terminar entre los cuatro primeros para tener ventaja de localía en los playoffs. El duelo ante Banfield, además de cerrar la fase, será una oportunidad para reafirmar el crecimiento del equipo y darle más valor a un punto conseguido en tierra mendocina, que puede ser clave para lo que viene.