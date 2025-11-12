Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 NOV 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Central Córdoba abre la venta de entradas para el duelo ante Banfield

El Ferroviario recibe al Taladro este domingo 16 de noviembre a las 20:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Mirá cómo y cuándo conseguir tu lugar.

Hoy 12:10

Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido frente a Banfield, correspondiente a la 16ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará este domingo 16 de noviembre desde las 20:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en lo que será un duelo clave para definir posiciones de cara a los playoffs.

Venta Online

Venta Presencial

  • Jueves 13: de 9 a 21 en Ferromanía
  • Viernes 14: de 9 a 21 en Ferromanía
  • Sábado 15: de 9 a 13 en Ferromanía
  • Domingo 16: de 12 a 17 en Ferromanía, y de 18 hasta el inicio del partido en la boletería de Popular Sur

Información importante

  • La Popular Sur no estará habilitada.
  • La venta presencial será únicamente en efectivo.
  • El código de validación para comprar entradas es el DNI del socio.
  • La Platea Este tendrá el valor de popular para los socios al día.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Banfield

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Desgarrador testimonio de la tía de Emilse Camila Barrera: "Era sometida por un círculo de prostitución"
  2. 2. Una familia perdió todo en el incendio de su precaria vivienda en Los Juríes
  3. 3. El Banco Santiago del Estero inaugura un moderno edificio de cajeros automáticos en La Banda
  4. 4. Tomás Figueroa y Víctor Paz debatieron sobre la reforma laboral en Libertad de Opinión
  5. 5. El tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Santiago del Estero: inestable y con 25ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT