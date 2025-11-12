Central Córdoba abre la venta de entradas para el duelo ante Banfield

El Ferroviario recibe al Taladro este domingo 16 de noviembre a las 20:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Mirá cómo y cuándo conseguir tu lugar.

Hoy 12:10

Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido frente a Banfield, correspondiente a la 16ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará este domingo 16 de noviembre desde las 20:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en lo que será un duelo clave para definir posiciones de cara a los playoffs.

Venta Online

Disponible desde este miércoles por la tarde a través del sitio oficial:

www.cacentralcordoba.com

Venta Presencial

Jueves 13: de 9 a 21 en Ferromanía

de 9 a 21 en Viernes 14: de 9 a 21 en Ferromanía

de 9 a 21 en Sábado 15: de 9 a 13 en Ferromanía

de 9 a 13 en Domingo 16: de 12 a 17 en Ferromanía, y de 18 hasta el inicio del partido en la boletería de Popular Sur

Información importante