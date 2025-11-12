Paredes llenó de elogios a Zeballos y se refirió a la posible llegada de Dybala: "La ilusión de que venga siempre está"

En una charla con los medios, el volante campeón del mundo se refirió al memomento de Boca, tras ganar el Superclásico en la Bombonera.

Hoy 12:27

Fue el hombre que cambió a Boca. Desde su regreso, Leandro Paredes inició un proceso silencioso, de liderazgo y equilibrio, que hoy se refleja en el juego del equipo. Pero faltaba una escena para coronar esa transformación: ganarle el Superclásico y sellar la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Y eso ocurrió.

“Estamos felices porque hicimos un súper completo. Lo preparamos bien en la semana y el gustito también lo da la clasificación a la Libertadores. Salió todo redondo”, expresó el mediocampista campeón del mundo en la rueda de prensa realizada en el predio de Ezeiza tras el triunfo ante River.

El volante habló también sobre el presente del equipo y los objetivos que vienen: “¿Para qué estamos? Para jugar el próximo partido. Paso a paso. Todavía tenemos mucho por mejorar, hay un alto porcentaje para seguir creciendo y eso debemos hacer.”

Consultado por su influencia en el grupo, Paredes sostuvo: “Fuimos mejorando en muchos aspectos, tanto en lo grupal como en lo individual. Pero todavía tenemos mucho margen de crecimiento.”

Pensando en el cierre de la fase de grupos, el ex Roma fue claro sobre el partido ante Tigre: “El primer objetivo era clasificar a la Copa, pero ahora hay que terminar primeros en la zona para jugar la mayor cantidad de partidos de local.”

Paredes también respaldó al técnico Claudio Úbeda, quien transita un gran momento con el plantel: “Tanto él como todo el cuerpo técnico lo están haciendo bien. Tienen nuestra confianza y apoyo. Ojalá sigamos creciendo juntos.”

Además, se mostró feliz por el nivel de Exequiel Zeballos “Siento orgullo por él. Desde que llegué traté de que se sienta cómodo y confiado. Está en un gran nivel y eso es muy bueno para el equipo.”

Por último, dejó una frase que ilusiona al mundo Boca: la posibilidad de ver a Paulo Dybala con la azul y oro. “Ya lo hablé varias veces con él. Ojalá viva su vida tranquilo, pero el deseo y la ilusión de que venga siempre está.”