Añatuya: vecinos amenazaron a personal de vialidad que trabajaban sobre Ruta 92

Empleados de la dependencia provincial realizaban tareas en zona de banquinas y fueron amenazados por el derribo de un precario puesto de venta.

Hoy 16:41

Momentos de tensión se vivieron cerca del mediodía de este miércoles sobre Ruta 92, a unos 5 km de la ciudad de Añatuya, donde empleados de Vialidad Provincial fueron amenazados por el desarme de puestos de venta ambulantes ubicados en zona de banquinas.

Personal policial recibió una novedad de que en Ruta 92 y la zona conocida como Canal del 5, se reportaron inconvenientes con empleados de Vialidad y vecinos del lugar.

Al llegar, los efectivos policiales dialogaron con el encargado de la maquinaria de la repartición pública, quien manifestó que se encontraban realizando mantenimiento de la banquina y que habían derribado 4 postes con un techo de naylon sin otras pertenencias.

Sin embargo, la situación se tornó tensa minutos más tarde, cuando un sujeto en una camioneta Toyota, acompañado de una mujer, se presentó en el lugar y comenzó a insultar y amenazar verbalmente a los empleados, para luego darse a la fuga.

El encargado de la maquinaria indicó que en la parte correspondiente a la banquina de la Ruta Provincial, hay postes plantados de posibles puestos de ventas que deben ser derribados en las próximas horas, ya que está prohibido establecerse en ese sector, por lo que solicito la debida protección.

Por su parte los efectivos policiales invitaron al trabajador a radicar la denuncia penal correspondiente.