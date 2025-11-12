Monte Quemado: firma de convenio por el frigorífico municipal

Estuvo el ministro de la Producción, Miguel Mandrile y otras autoridades provinciales.

Hoy 17:47

El intendente de Monte Quemado, Ing. Felipe Cisneros, concretó la firma del convenio de comodato con la empresa Frigorífico Monte S.A.S. representada por el Sr. Miguel Humberto Tarascio para la construcción, puesta en marcha y ejecución de las actividades de explotación del nuevo Frigorífico Municipal.

El acto contó con la presencia del ministro de Producción de la Provincia, Med. Vet. Miguel Mandrille, y otras autoridades provinciales.

El proyecto contempla importantes obras de infraestructura y la incorporación de tecnología moderna, garantizando la calidad, seguridad e inocuidad de los productos cárnicos. Además, promoverá el empleo local y el desarrollo productivo regional.

También estuvieron presentes el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ing. Tito Verón, la secretaria de Producción, Ing. Yudith Gómez, concejales, comisionados municipales e intendentes de Pampa de los Guanacos y Tintina.