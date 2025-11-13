El tiempo para este jueves 13 de noviembre en Santiago del Estero: templado, gris y lluvioso

Se anuncia una jornada inestable, con tormentas aisladas, chaparrones y una máxima de 22ºC sobre la Madre de Ciudades.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo cubierto, probabilidad de tormentas aisladas y vientos leves del sector este.
Hacia la tarde, se anuncian chaparrones, cielo mayormente nublado y vientos leves del sector este rotando al noroeste. La temperatura máxima alcanzaría los 22ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el viernes se presentaría inestable, con posibles tormentas durante la mañana, cielo mayormente cubierto y vientos leves de direcciones variables en una jornada donde la máxima treparía hasta los 28ºC.
