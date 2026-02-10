El tiempo para este martes 10 de febrero en Santiago del Estero: tras un lunes de calor extremo anuncian 34° de máxima y una jornada inestable

Luego de una jornada en la que la sensación térmica superó los 48°, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes caluroso, con tormentas durante la madrugada y cielo algo nublado el resto del día.

Hoy 01:21

Después de un lunes marcado por temperaturas extremas, en el que la sensación térmica superó los 48°, Santiago del Estero continuará bajo condiciones de calor intenso y tiempo inestable, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para este martes, se espera una temperatura máxima de 34° y una mínima de 21°. Durante la madrugada, el pronóstico señala un 70% de probabilidades de tormentas fuertes, mientras que por la mañana las chances descenderán al 40%, con tormentas aisladas. En tanto, durante el resto de la jornada, el cielo permanecerá algo nublado.

Según el pronóstico extendido, el miércoles se presentará nuevamente con altas temperaturas, con una máxima de 35° y una mínima de 23°. Se prevé cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.