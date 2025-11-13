Ingresar
¿Quieres cambiar tu vehículo? Estos son los Chevrolet que mantienen su precio en noviembre

En un contexto donde la mayoría de las marcas aplicaron ajustes en sus valores, GEMSA Automotores mantiene los precios en varios de los modelos que comercializa.

Hoy 08:30

El mes de noviembre llega con nuevas oportunidades para quienes buscan cambiar su vehículo o realizar una inversión importante. En GEMSA Automotores, los clientes pueden encontrar modelos Chevrolet que mantienen el mismo precio desde octubre, como Tracker RS, Montana LT, Premier y RS, S10 LTZ 4x4 y Silverado en sus dos versiones.

Además, durante este mes continúan vigentes atractivas opciones de financiación:

* Hasta $20.000.000 a tasa 0% en 12 meses para los modelos S10 y Trailblazer.

* Hasta $16.000.000 a tasa 0% en 18 meses para Onix y Tracker.

* Hasta $12.000.000 a tasa 0% en 12 meses para Spin y Montana.

Chevrolet Montana Chevrolet Montana

También siguen disponibles otras alternativas para acceder a un Chevrolet, como el Plan de Ahorro, que ofrece importantes beneficios: reintegros de $100.000 en la cuota 1, $60.000 en las cuotas 3 y 6, y $80.000 en la cuota 12. Estos reintegros aplican en los casos de suscripción con débito automático.

Chevrolet Montana Chevrolet Montana

Por otro lado, los usados continúan siendo una excelente oportunidad, con una amplia variedad de unidades y precios por debajo de los valores de revista.

Chevrolet Tracker RS Chevrolet Tracker RS

En Santiago del Estero, puedes acercarte a la sucursal de GEMSA en Av. Libertad 683. También puedes comunicarte a través de los distintos canales disponibles:

* Teléfono: 0810-555-6777

* WhatsApp Ventas: 3853047752

Chevrolet Tracker RS Chevrolet Tracker RS

Si ya tienes un Chevrolet y quieres realizar una consulta sobre el taller de postventa, comunicate al 385-3031726

Encontrá más información en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de GEMSA.

