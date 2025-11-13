Señor Helado se suma a la Noche de las Heladerías con una propuesta única: 1/4 kg a $2.000 durante todo el día

Mientras que la promoción nacional solo rige por la noche, la firma santiagueña ofrecerá el beneficio desde las 11 hasta las 2 de la mañana en todas sus sucursales.

Hoy 12:00

Este año, la tradicional Noche de las Heladerías se vive de una manera diferente en Santiago del Estero. Mientras que la propuesta nacional aplica únicamente durante algunas horas por la noche, Señor Helado decidió extender su beneficio durante toda la jornada, convirtiéndose en la única heladería local con una oferta disponible de 11 a 2 de la mañana .

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A lo largo de este jueves, los clientes podrán acceder a 1/4 kg de helado a solo $2.000, una propuesta abierta y sin límites: “Puedes llevar uno, puedes llevar cinco o los que quieras”, explicó Carlos Llebeili, responsable de la firma.

Un diferencial único en el norte del país

Además de sumarse al evento nacional, Señor Helado destaca por un atributo que lo convierte en un verdadero referente regional: es la única heladería en el norte argentino con tambo propio y producción con leche de vacas Jersey, una raza exclusiva que garantiza un helado más natural, cremoso y auténtico.

“En todo el país solo dos heladerías tienen tambo propio y vacas Jersey: nosotros y una firma de Buenos Aires. Esa diferencia se nota en el sabor y en la calidad del producto, porque esta raza tiene más proteínas que el resto”, remarcó Llebeili.

Este valor agregado permite ofrecer helado artesanal premium a un precio accesible, manteniendo un estándar de calidad difícil de encontrar incluso en grandes centros urbanos.

Todas las sucursales adheridas

La promoción estará disponible en todas las sucursales de Señor Helado:

* Sáenz Peña y Córdoba

* Avenida Aguirre y Alsina

* Avenida Solís (O) al 300

* Avenida Belgrano y Posadas

* Avenida Madre de Ciudades al 3.200

* La Banda: Belgrano 183 (frente al Banco Santiago del Estero)

* La Banda: Av. Aristóbulo del Valle 1.094

* Bº Siglo XX (zona de las Cuatro Plazas)

Cada local ofrece el mismo beneficio, en el mismo horario, y con la atención característica de la marca.

Un día para disfrutar “de principio a fin”

Con horario extendido desde las 11 hasta las 2 AM, Señor Helado invita a aprovechar una jornada especial con una propuesta pensada para toda la familia y para todos los gustos.

Así, la heladería se suma a una movida nacional con una propuesta propia, accesible y respaldada por un diferencial productivo que la posiciona como una de las marcas artesanales más auténticas del norte argentino.