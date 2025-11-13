Santiago del Estero, entre las pocas provincias que aumentaron su inversión educativa en 2024

Mientras 21 jurisdicciones redujeron su gasto en educación y los salarios docentes siguen por debajo de 2014, la provincia se destacó por sostener su presupuesto y mejorar los ingresos del sector.

En un contexto nacional de recortes y deterioro en el financiamiento educativo, Santiago del Estero figura entre las tres únicas provincias —junto a Chaco y Neuquén— que lograron aumentar en términos reales su inversión educativa durante 2024, según el informe “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década”, elaborado por Argentinos por la Educación.

El estudio, firmado por Osvaldo Giordano, María Sol Alzú y Martín Nistal, advierte sobre un panorama preocupante: 21 provincias redujeron sus niveles de gasto en educación y cultura respecto de 2023, y 19 se encuentran por debajo de los valores reales de 2014. Además, los salarios docentes en la mayoría del país continúan estancados, equiparables a los de hace más de una década.

Una excepción en el NOA

En la región del Noroeste Argentino (NOA), solo Santiago del Estero logró mantener y ampliar su presupuesto educativo.

El informe señala que la provincia alcanza una de las mayores proporciones del gasto público destinadas a Educación y Cultura, con una participación cercana al 31% del presupuesto total, lo que la coloca por encima de la media nacional.

Además, es la única provincia del NOA cuyos salarios docentes superan los niveles de 2014, una diferencia significativa en una región marcada por la pérdida del poder adquisitivo.

En contraste, Salta, Catamarca y Tucumán experimentaron caídas salariales durante 2025 respecto al año anterior, y todas las provincias del NOA —excepto Santiago del Estero— permanecen por debajo de los niveles de 2023.

Un escenario nacional de retroceso

El gasto educativo provincial en Argentina alcanzó en 2023 el 3,84% del PBI, muy lejos del 6% establecido por ley. La combinación de alta inflación, estancamiento económico y reducción del gasto público real impactó directamente en la inversión educativa.

La situación se agravó tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto y era financiado por el Gobierno nacional. Solo algunas provincias —entre ellas Santiago del Estero— lograron compensar parcialmente esa pérdida con recursos propios, evitando recortes mayores.

“Preservar la inversión en educación y mejorar su gestión es una de las reformas estructurales más urgentes del país”, sostuvo Osvaldo Giordano, presidente del IERAL y coautor del informe, quien destacó que los bajos niveles de inversión educativa “generan déficits de formación especialmente entre los sectores más vulnerables”.

Desafíos a futuro

El documento concluye que el financiamiento educativo provincial atraviesa una década de estancamiento estructural, y aunque algunas jurisdicciones muestran signos de recuperación, los salarios docentes reales y la prioridad presupuestaria siguen en niveles preocupantes.

Para Santiago del Estero, el desafío será mantener el crecimiento logrado y consolidar un modelo de financiamiento sostenible, que permita seguir recomponiendo el salario docente y mejorar la infraestructura educativa sin depender de transferencias nacionales extraordinarias.