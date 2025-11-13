Se definieron los semifinalistas del Pre-Federal: Nicolás Avellaneda, Newbery, Olímpico y Tiro Federal siguen en carrera por la Copa 60 Años de Canal 7

Los cuatro equipos se impusieron en sus series de cuartos de final y avanzaron a las semifinales del certamen que reúne a lo mejor del básquet santiagueño.

Hoy 22:44

El Torneo Pre-Federal de Básquet, que pone en juego la Copa 60 Años de Canal 7, ya tiene a sus cuatro semifinalistas confirmados. Nicolás Avellaneda, Jorge Newbery, Olímpico y Tiro Federal superaron sus respectivos cruces de cuartos de final y avanzaron a la próxima instancia del certamen, que continúa generando gran expectativa entre los amantes del básquet santiagueño.

En uno de los duelos más destacados, Jorge Newbery derrotó a Red Star por 85-72, con una brillante actuación de Jorge Silva, autor de 30 puntos, e Ignacio Loto Turk, que aportó 24. En el conjunto derrotado, Guido Garnica fue el máximo anotador con 23 unidades.

Por su parte, Nicolás Avellaneda se impuso a Belgrano por 74-63, apoyado en el goleo de Facundo Prado (13 puntos) y Juan Cruz Arias (12), mientras que en el equipo Verde se destacó Oscar Gómez, con 18 puntos.

En tanto, Olímpico mostró toda su jerarquía y venció a Juventud por 94-79, con grandes actuaciones de Rodrigo Stancampiano (20 puntos), Facundo Rodríguez (17) y David Pérez (15). En Juventud, Agustín Lobo marcó 16 puntos, y Álvaro Pereyra junto a Lisandro Zamora sumaron 14 cada uno.

Finalmente, Tiro Federal selló su pasaje a semifinales tras vencer a Huracán por 83-73, con Facundo Iñíguez (21 puntos) y Cristian Coali (15) como figuras. En el elenco capitalino, Sergio Corbalán fue el máximo anotador con 24 puntos, seguido por Nahuel Rodríguez con 16.

La acción continuará la próxima semana con el arranque de las semifinales:

Lunes 17

22.00 Nicolás Avellaneda vs. Jorge Newbery

22.00 Tiro Federal vs. Olímpico

Miércoles 19

22.00 Jorge Newbery vs. Nicolás Avellaneda

22.00 Olímpico vs. Tiro Federal

En caso de ser necesarios, los terceros partidos se disputarán el viernes 21, también a las 22 hs, en las canchas de Nicolás Avellaneda y Tiro Federal, respectivamente.