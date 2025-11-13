Diego Santilli acelera reuniones con gobernadores para sumar apoyo al Presupuesto 2026 y las reformas del Gobierno

El ministro del Interior intensifica su agenda federal con mandatarios provinciales para garantizar respaldo político al Presupuesto 2026 y a las reformas laboral, tributaria y penal impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Hoy 18:24

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa esta semana con su ronda de reuniones con gobernadores en busca de apoyo político para las principales iniciativas legislativas del Gobierno de Javier Milei.

Este jueves recibió en Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en un encuentro que también contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Reencuentro con Gustavo Sáenz: señales de diálogo político con el norte

La reunión se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de recomponer los vínculos con las provincias y construir consensos con mandatarios considerados “dialoguistas”. En el caso de Salta, el encuentro buscó reordenar una relación institucional que atravesó momentos de tensión durante el último año, especialmente por las diferencias políticas en torno al armado libertario local.

Durante la conversación, los funcionarios repasaron los ejes del Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal que el oficialismo planea enviar al Congreso.

Además, firmaron un convenio para incorporar a tres empresas salteñas al régimen de “exportación en planta”, que permite realizar controles aduaneros de forma remota, reduciendo costos y agilizando trámites. Este sistema ya opera con éxito en Santa Fe y Mendoza.

Santilli busca consolidar una nueva etapa de diálogo federal

Con la llegada de Santilli al Ministerio del Interior, la Casa Rosada procura restablecer canales directos de negociación con las provincias y construir una mayoría legislativa que permita avanzar con su agenda económica y política.

Para Gustavo Sáenz, este fue su primer encuentro con el nuevo esquema de Balcarce 50. En la reunión, el mandatario planteó la necesidad de incluir temas de seguridad en las sesiones extraordinarias, como la ley de derribo y la radarización del norte argentino, además de insistir en los reclamos por infraestructura y desarrollo productivo.

“El Norte es la gran oportunidad del país, pero el histórico centralismo frenó nuestro desarrollo. Eso tiene que cambiar”, expresó Sáenz, al tiempo que destacó su disposición a apoyar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El gobernador también subrayó que el “esfuerzo macroeconómico debe traducirse en beneficios reales para la gente”, y pidió avanzar en medidas que incentiven producción, consumo, inversión y exportaciones.

La agenda federal de Santilli antes de las sesiones extraordinarias

La reunión con Sáenz forma parte de una intensa agenda federal que Santilli desplegó desde su asunción al frente del Ministerio del Interior.

En los últimos días, mantuvo encuentros con los gobernadores de San Juan (Marcelo Orrego), Córdoba (Martín Llaryora) y Entre Ríos (Rogelio Frigerio).

El funcionario viajará este viernes a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo y el sábado a Neuquén para encontrarse con Rolando Figueroa. Desde el Ejecutivo consideran que estas reuniones son clave para preparar el terreno político antes de un encuentro más amplio con los mandatarios aliados.

Objetivo: construir consenso para el Presupuesto y las reformas

El Gobierno de Milei busca mostrar señales de apertura hacia las provincias y consolidar una estrategia federal que le permita avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales.

Fuentes oficiales remarcan que el diálogo individual con los gobernadores resulta la vía más efectiva para garantizar respaldo parlamentario y reducir la resistencia de los bloques opositores más duros.