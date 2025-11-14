Sarah Jessica Parker será homenajeada en los Globos de Oro 2026

La actriz recibirá el premio Carol Burnett durante el especial Golden Eve, que se emitirá el 8 de enero por CBS.

Hoy 08:00

Sarah Jessica Parker será distinguida con el Carol Burnett Award en la edición 2026 de los Globos de Oro, un premio que celebra a figuras cuya trayectoria ha dejado una marca perdurable en la historia de la televisión. La ceremonia tendrá lugar durante Golden Eve, la gala especial que se realizará el jueves 8 de enero de 2026 y que será transmitida por CBS.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El reconocimiento, otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, destaca a profesionales que han impulsado la narrativa televisiva y han influido de manera significativa en el medio. En el comunicado oficial, la presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne, afirmó que Parker “encarna el espíritu del Carol Burnett Award”, subrayando su rol pionero y su aporte constante en teatro, cine y televisión.

Parker es una de las intérpretes más premiadas en la historia de los Globos de Oro. Acumula seis estatuillas, todas obtenidas gracias a su trabajo en ‘Sexo en Nueva York’: cuatro como mejor actriz en comedia o musical entre 2000 y 2004, y dos como productora, cuando la serie ganó el galardón a mejor comedia en 2001 y 2002. Su personaje de Carrie Bradshaw se convirtió en un fenómeno cultural, redefiniendo la representación femenina en la televisión de comienzos del siglo XXI.

El especial Golden Eve, donde se realizará el homenaje, también incluirá la entrega del Cecil B. DeMille Award a Helen Mirren por su trayectoria cinematográfica. Ambas distinciones, que tradicionalmente formaban parte de la ceremonia principal, se celebran desde 2024 en eventos independientes dentro del llamado “fin de semana dorado”, una estrategia para ampliar el alcance y la visibilidad de los premios.

Además de su icónico papel en HBO, Parker ha desarrollado una extensa carrera cinematográfica con títulos como ‘El retorno de las brujas’, ‘Los fantasmas atacan al jefe’, ‘El club de las primeras esposas’, ‘Ed Wood’ y ‘Mars Attacks!’. En los últimos años, retomó el universo que la consagró como figura global en la serie ‘And Just Like That…’, consolidando su presencia como una de las artistas más influyentes del entretenimiento contemporáneo.

El homenaje a Parker se dará en el marco de la Golden Week, una iniciativa de Paramount Global que ofrecerá contenidos especiales, entrevistas y retrospectivas sobre los nominados y homenajeados. La semana concluirá con la 83ª edición de los Globos de Oro, que se celebrará el domingo 11 de enero de 2026 y contará con la conducción de la actriz y comediante Nikki Glaser.

Desde su creación en 2019, el Carol Burnett Award ha distinguido a figuras como Ellen DeGeneres, Norman Lear, Ryan Murphy, Ted Danson y Carol Burnett, quien da nombre al premio. Con la inclusión de Sarah Jessica Parker, los Globos de Oro reafirman su compromiso de reconocer a quienes han transformado el lenguaje televisivo y han dejado una huella perdurable en la cultura popular.