Pedro Delgado volverá a ser titular en el choque de Los Pumas ante Escocia

El jugador santiagueño irá de entrada en el duelo del domingo correspondiente a la Ventana internacional de noviembre.

Hoy 11:34

Los Pumas ya tienen equipo confirmado para enfrentar este domingo a Escocia en el mítico Murrayfield, desde las 12:10 (hora argentina).

En un partido decisivo para el ranking de World Rugby y de cara al sorteo del Mundial 2027, la presencia del santiagueño Pedro Delgado vuelve a repetirse entre los titulares del equipo dirigido por Felipe Contepomi.

El seleccionado nacional llega con confianza tras el triunfazo 52-28 ante Gales en Cardiff, mientras que los escoceses arriban golpeados luego de caer 25-17 frente a los All Blacks. Pero más allá del presente de ambos, lo que se juega en Edimburgo es mucho más que un test match: un triunfo argentino podría asegurar el puesto de cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo.

Cinco cambios

Contepomi dispuso cinco modificaciones respecto al equipo que venció a Gales. Entre ellas sobresale el ingreso de Pedro Delgado, que será titular en la primera línea junto a Mayco Vivas y Julián Montoya, el capitán.

Las variantes del entrenador son:

Pedro Rubiolo por Marcos Kremer

Santiago Grondona por Pablo Matera

Matías Moroni por Justo Piccardo

Rodrigo Isgró por Bautista Delguy

Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras

Además, dos jugadores alcanzarán una marca especial: Juan Cruz Mallía y Juan Martín González llegarán a los 50 caps con la camiseta celeste y blanca.

El XV de Los Pumas ante Escocia

Titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

Un partido que puede definir el futuro mundialista

La importancia del duelo en Murrayfield está ligada al ranking. Hoy, Argentina es sexta con 84.30 puntos, por encima de Australia (81.69) y Escocia (81.21). Un triunfo dejaría a Los Pumas dentro del grupo de los seis primeros, condición clave para evitar rivales de peso en la fase inicial del Mundial 2027.

Un historial muy parejo

Los Pumas y Escocia se enfrentaron 25 veces:

12 triunfos argentinos

13 victorias escocesas

0 empates

La última alegría albiceleste en Edimburgo fue en 2009, por un ajustado 9-6.

Con Pedro Delgado entre los XV iniciales y la ilusión de asegurar un lugar de privilegio rumbo a Australia 2027, Los Pumas afrontarán un desafío que puede marcar el rumbo del próximo ciclo mundialista.