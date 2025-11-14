La Banda: alertan por desagües obstruidos y llaman a la responsabilidad vecinal

La Secretaría de Obras Públicas trabaja para normalizar el escurrimiento de agua en calle Yrigoyen, afectado por acciones desaprensivas de particulares que arrojan basura o restos de construcción.

Hoy 13:40

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda advierte sobre los inconvenientes presentados por la obstrucción de los desagües pluviales de calle Yrigoyen por lo que se presentó una demora importante en el escurrimiento del agua de lluvia durante las últimas horas.

Por lo que el personal del área se encuentra trabajando en el lugar para normalizar la situación y que el desagüe pueda regularizar su funcionamiento teniendo en cuenta que se trata de uno de los principales sistemas de desagüe que facilita el escurrimiento de las aguas anegadas en el sector del barrio Centro y sus inmediaciones.

Asimismo, las áreas encargadas de las situaciones legales del municipio tomaron intervención para resolver las acciones desaprensivas de particulares que arrojan basura o restos de obras en el interior de los desagües pluviales y así también para quienes construyeron viviendas sin autorización en las inmediaciones de estos desagües.

Con respecto a la situación en particular de quienes tengan planificado construir en los alrededores de donde se encuentran ubicados, los desagües deben acercarse al municipio para solicitar la información necesaria y evitar inconvenientes.

Al respecto, el secretario del área, Cristian Alzamora, indicó: “En este sentido, el intendente Ing. Roger Nediani constantemente está solicitando una mayor responsabilidad social por parte de los vecinos para que entre todos hagamos que funcionen correctamente estas obras tan importantes para la ciudad, en especial en estas épocas en donde comenzarán las lluvias de manera frecuente”.