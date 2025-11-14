Tensión en Bandana: una fuerte pelea entre Lowrdez y Lissa pone en duda el regreso del grupo

A días del anunciado reencuentro por los 25 años de Popstars, surgieron versiones de un duro enfrentamiento entre Lowrdez Fernández y Lissa Vera.

El esperado regreso de Bandana, previsto para este 25 de noviembre, quedó envuelto en incertidumbre luego de que salieran a la luz fuertes tensiones internas entre dos de sus integrantes históricas: Lowrdez Fernández y Lissa Vera.

Según reveló la periodista Fernanda Iglesias, ambas protagonizaron una discusión de alto voltaje, cargada de reproches y gritos, que terminó con la salida de Lowrdez del grupo de WhatsApp de la banda. La panelista aseguró que “hubo malas palabras y una pelea fuerte”, que dejó en evidencia un quiebre entre las cantantes.

De acuerdo con Iglesias, el conflicto comenzó porque Lowrdez le recriminó a Lissa ciertas decisiones unilaterales, lo que generó un clima tenso a pocos días del lanzamiento oficial del reencuentro. Sin embargo, las diferencias no se limitarían solo a la comunicación interna: habría también un trasfondo económico que profundizó la grieta.

“Hoy hablé con Lissa y me confirmó la pelea, pero le quitó importancia”, señaló Iglesias en el programa Tarde o Temprano. No obstante, la periodista advirtió que la situación es mucho más compleja para Lowrdez, quien “está pasando un mal momento” y se siente presionada por la exposición mediática que implicará el regreso de Bandana.

“Ella no está preparada para enfrentar preguntas ni a la prensa”, añadió Iglesias, poniendo en duda si la banda efectivamente podrá concretar su vuelta a los escenarios.

Mientras los fanáticos esperan novedades oficiales, las internas del grupo que marcó a toda una generación parecen amenazar un reencuentro que prometía ser histórico.