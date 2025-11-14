“Tiene el deseo de jugar en Boca…”: la revelación sobre Paulo Dybala que ilusiona al mundo Xeneize

El periodista Esteban Edul aseguró que el cordobés sueña con jugar en la Bombonera.

Hoy 18:56

El mercado de pases de Boca sumó un capítulo explosivo con la revelación de Esteban Edul, quien aseguró que Paulo Dybala tiene el deseo real de vestir la camiseta azul y oro. La declaración se viralizó en cuestión de minutos y encendió la ilusión de los hinchas y del propio Juan Román Riquelme, que desde hace meses sueña con intentar el golpe para la temporada 2026.

Edul recordó una charla personal con la Joya, donde notó señales claras sobre su futuro. “Él realmente tiene el deseo de jugar en Boca. Este es el momento de mayores dudas, no tanto en lo futbolístico porque tuvo muchas lesiones…”, afirmó el periodista, dejando en evidencia que el presente del cordobés abre un escenario diferente al de otros mercados.

Además, el conductor agregó un elemento que puede terminar siendo determinante: la situación de Dybala con la Selección Argentina. “No lo convocan más y es un tema para buscar continuidad que lo puede hacer tomar una decisión”, explicó. Según Edul, el atacante también recibió una oferta millonaria de Arabia, pero no la aceptó porque prioriza mantenerse competitivo para volver al radar de Lionel Scaloni.

En aquella charla, Dybala también mencionó su deseo familiar: “Estaba deseando ser padre, y hay argumentos que hacen creer que la ilusión de verlo en Boca tiene sentido”. La frase retumbó fuerte en la Ribera y alimentó un sueño que cada vez parece menos imposible.