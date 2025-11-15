"No es un problema de los republicanos": Trump investigará los presuntos vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

El presidente estadounidense acusó a los demócratas de montar una “farsa” con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, y anunció una investigación federal que incluye a personalidades como el expresidente Bill Clinton.

“Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019. Dejó atrás un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, quieren ahora que se publique todo el dossier sobre este caso de repercusiones internacionales.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

Trump dijo que Epstein, figura destacada de la vida social neoyorquina, “era demócrata”, y por eso no era un problema suyo ni de los republicanos. El mandatario ya había apuntado contra los demócratas no bien se reavivó el escándalo esta semana.

“Es el problema de los demócratas, no el problema de los republicanos”, escribió el presidente de 79 años. “Algunos republicanos débiles cayeron en las garras (de los demócratas) porque son blandos y tontos”, atacó.

Trump considera que esta presión de los demócratas en el Congreso, con la publicación de correos electrónicos de Epstein que lo nombran a él particularmente, es una campaña política como la que lo acusó de mantener vínculos ilegales con Rusia, durante su campaña electoral de 2016. Esa investigación, que Trump siempre tildó de “farsa rusa”, acabó sin cargos en su contra.

Trump había prometido grandes revelaciones durante su campaña sobre el escándalo Epstein, que moviliza fuertemente a su base política. Pero ahora, tras la investigación de su gobierno, considera que el caso está enterrado.

Ante la insistencia de demócratas y de algunos republicanos, “pediré a la procuradora general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la implicación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones", señaló.

Larry Summers fue secretario del Tesoro de Clinton, y Reid Hoffman es un rico empresario.

“Urgencia e integridad”

La fiscal Bondi señaló luego en su cuenta de X que el Departamento de Justicia investigará los supuestos vínculos de los demócratas. Bondi precisó que le pidió al fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, que lidere la investigación, destacando que “es uno de los fiscales más capaces y confiables del país”.

“Como en todos los casos, el Departamento la llevará a cabo con urgencia e integridad para brindar respuestas al pueblo estadounidense", señaló.

El banco JP Morgan, que ya aceptó entregar 290 millones de dólares a presuntas víctimas, declaró mediante un vocero: “lamentamos las relaciones que mantuvimos con este hombre pero no le ayudamos a cometer sus odiosas acciones”.

Con la ayuda de su cómplice Ghislaine Maxwell como reclutadora, Epstein hacía venir a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por explotación sexual.

Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas.

El caso se reactivó esta semana con la publicación de correos electrónicos del financiero neoyorquino. Trump “sabía sobre las chicas” e incluso “pasó varias horas” con una de ellas, afirman los e-mails de Jeffrey Epstein, que fueron revelados por congresistas demócratas.

Trump siempre alegó desconocer la explotación sexual de menores por parte de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, a quienes frecuentó antes de enemistarse con ellos.