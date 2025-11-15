Ingresar
El tiempo para este sábado 15 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo algo nublado y máxima de 31º

La humedad continuará siendo alta. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días.

Hoy 06:07

Santiago del Estero continuará atravesando jornadas marcadas por la elevada humedad y la inestabilidad. Si bien no se esperan precipitaciones para este sábado 15 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa probables tormentas aisladas durante la madrugada y mañana del domingo, día para el que se esperan condiciones idénticas a las de hoy: mínima de 19 grados y máxima de 31.

Según el organismo nacional, para este sábado se espera un cielo algo nublado y vientos moderados que soplarán del sector norte.

Por su parte, para el domingo, si bien se esperan chaparrones aislados, la temperatura y la humedad serán elevadas, por lo que será una jornada “poco pesada” en materia climática.

El lunes, en tanto, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se esperan una mínima de 17 grados y una máxima de 30, con cielo algo nublado y vientos del sector este.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

