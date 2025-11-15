Los Pumas lograron un impresionante triunfo ante Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial 2027

El seleccionado argentino remontó un partido complicado y se impuso por 33-24.

Hoy 15:11

Los Pumas volvieron a demostrar su capacidad de reacción y resiliencia. En una actuación memorable, el seleccionado argentino venció por 33-24 a Escocia en el Murrayfield Stadium de Edimburgo, tras haber comenzado el partido 21-0 abajo. La victoria no solo significó una remontada histórica, sino también un salto clave en el ranking mundial, donde el equipo de Felipe Contepomi se ubicó en el sexto puesto, una posición estratégica de cara al Mundial 2027.

De un inicio preocupante a una segunda mitad brillante

El primer tiempo fue adverso para la Argentina, que sufrió fallas defensivas y poca claridad en ataque. Sin embargo, el equipo reaccionó después del descanso. Contepomi ajustó piezas, el equipo ganó intensidad y supo aprovechar la tarjeta amarilla que dejó a Escocia con un hombre menos. Ese tramo del encuentro fue determinante: Los Pumas encontraron espacios, apoyaron los tries necesarios y comenzaron a torcer la historia con autoridad.

El envión anímico se tradujo en dominio territorial, orden defensivo y eficacia en cada oportunidad cercana al ingoal rival.

Un triunfo que vale más que cuatro puntos

Con esta victoria, Los Pumas no solo consolidaron su liderazgo en el grupo clasificatorio rumbo al Mundial, sino que también lograron algo inédito en más de una década: cerraron una ventana de noviembre perfecta jugando íntegramente como visitantes, algo que no conseguían desde 2014.

A la espera del duelo ante Inglaterra, el seleccionado argentino ya dio un paso gigante hacia su gran objetivo: llegar al Mundial 2027 como cabeza de serie, evitando rivales de máxima exigencia en la fase de grupos.

Una noche que quedará marcada como otra muestra del carácter indomable del rugby argentino.