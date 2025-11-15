En vivo: Los Pumas, con Pedro Delgado de arranque, van por otra victoria clave ante Escocia

El santiagueño volverá a ser titular en el equipo de Felipe Contepomi, que quiere seguir de buena racha tras el triunfo ante Gales.

Hoy 11:19

La Selección argentina de rugby enfrentará este domingo a Escocia en el segundo test match de la ventana de noviembre, en un duelo clave para las aspiraciones mundialistas del equipo dirigido por Felipe Contepomi. El encuentro comenzará a las 12:10 (hora argentina) en el histórico estadio Murrayfield, con arbitraje del galés Andrew Brace y cobertura minuto a minuto de la Agencia Noticias Argentinas.

Los Pumas llegan con impulso tras vencer con autoridad a Gales por 52-28, pero para este compromiso el staff técnico decidió realizar cinco cambios respecto al XV inicial de la semana pasada. Los ingresos serán los de Pedro Rubiolo por Marcos Kremer, Santiago Grondona por Pablo Matera, Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras.

Escocia, por su parte, viene de caer como local ante Nueva Zelanda por 25-17 y buscará una victoria que le permita recuperar terreno en el ranking de World Rugby, donde necesita escalar de cara al sorteo del Mundial 2027.

En la previa, Argentina se ubica sexta con 84,30 puntos, aferrada al último cupo como cabeza de serie. Detrás aparecen Australia (7° con 81,69) y Escocia (8° con 81,21). Un triunfo en Edimburgo podría asegurarle al equipo nacional ese puesto tan buscado durante todo el año.

Formaciones

Escocia: Pierre Schoeman, Ewan Ashman, D’arcy Rae, Scott Cummings, Grant Gilchrist, Gregor Brown, Rory Darge, Jack Dempsey, Ben White, Finn Russell, Kyle Steyn, Sione Tuipulotu, Rory Hutchinson, Darcy Graham, Blair Kinghorn.

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Los Pumas afrontan una prueba exigente en uno de los estadios más emblemáticos del rugby mundial. La oportunidad de asegurar su lugar entre los mejores del ranking agrega un condimento especial a un partido que promete intensidad, estrategia y emoción.

Detalles del encuentro

Test Match – Ventana de noviembre

Escocia vs. Los Pumas

Estadio: Murrayfield

Árbitro: Andrew Brace (Gales)

Hora: 12:10 (ARG)

TV: ESPN