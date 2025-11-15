Video: vecinos redujeron y lincharon a un delincuente que intentó robarle la mochila a una mujer en Av. Libertad

El sospechoso intentó escapar tras derribar a la víctima, pero un motociclista intervino, lo empujó y lo mantuvo en el piso hasta la llegada del personal policial motorizado.

Hoy 17:27

Un intento de robo ocurrido en avenida Libertad, pasando la calle Pablo VI en dirección al Centro, dejó como saldo a un joven reducido por vecinos y a una mujer descompensada tras caer de su moto durante el ataque.

Según el relato de testigos, el muchacho —luego detenido— habría intentado sustraerle la mochila a la motociclista que aparece en el video. En ese forcejeo, la mujer perdió el control y cayó al pavimento, mientras el sospechoso intentaba darse a la fuga.

En ese momento, otro motociclista intervino, lo empujó y logró voltearlo, bajándose luego para reducirlo y mantenerlo en el piso hasta la llegada de las autoridades.

La víctima, aún en shock, comenzó a gritar desesperadamente y segundos después se desplomó, sufriendo lo que parecía un ataque. Testigos señalaron que se encontraba consciente, por lo que interpretaron que se trataba de una fuerte crisis nerviosa producto de la situación.

Minutos después, personal policial motorizado arribó al lugar y se hizo cargo del acusado. La ambulancia ya venía en camino —según informaron quienes se encontraban allí— aunque estos se retiraron antes de que el equipo médico asistiera a la mujer.

Las actuaciones continúan para determinar el estado de la víctima y avanzar con las medidas judiciales correspondientes respecto al joven reducido por los vecinos.