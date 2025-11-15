Los ministros Niccolai y Barbur inauguraron obras y entregaron viviendas sociales en Villa Silípica

En el acto protocolar el jefe comunal expresó su gratitud al Gobierno provincial y destacó la culminación de las obras de vital importancia para el progreso de su comunidad.

Hoy 18:24

En representación del Gobierno de la provincia, los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y Gobierno, Marcelo Barbur, participaron de la entrega de viviendas sociales y de la inauguración de obras en Villa Silípica, junto con el comisionado municipal de esta localidad, Carlos Concha y la presidenta de la Asociación Emi y los Niños, Julia Ledesma.

Los funcionarios dejaron oficialmente habilitado el edificio municipal; el cierre perimetral del predio de la Capilla Nuestra Señora de Monserrat; 10 kilómetros de enripiado y entregaron también 26 viviendas sociales a familias de Villa Silípica y de poblaciones aledañas.

La actividad oficial comenzó en el domicilio de Juan Concha, donde se procedió a la entrega de 11 viviendas sociales que fueron construidas con fondos provinciales y la colaboración de la Asociación Civil “Por La Prosperidad de Santa María” y la Cooperativa de Trabajo “Santa María Progresa”.

Posteriormente, en la casa de Belén Torre, fueron formalmente inauguradas 15 viviendas sociales, una ejecutada a través de la Asociación Emi y los Niños y las 14 restantes por intermedio de la Comisión Municipal de Villa Silípica.

A su turno, el ministro Niccolai enfatizó la relevancia del programa de viviendas como una estrategia fundamental para erradicar el Mal de Chagas al reemplazar las precarias construcciones por estructuras seguras y dignas. Hizo hincapié, además, en que esta iniciativa no solo asegura el derecho a un techo seguro, sino que también impulsa la actividad económica de la zona, al emplear a trabajadores de la propia comunidad. Resaltó que, a la fecha, se han entregado más de 32.000 unidades en todo el territorio provincial.

Finalmente, el ministro Barbur hizo hincapié en la magnitud de las obras ejecutadas en la provincia y reafirmó el compromiso de continuar con más proyectos para consolidar el desarrollo.

Los funcionarios remarcaron que la transformación de Santiago del Estero en materia habitacional, infraestructura básica, servicios y calidad de vida es el resultado del trabajo comprometido y responsable de quienes integran el equipo que lidera el gobernador Gerardo Zamora.