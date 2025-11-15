La UNSE abrió su Paraninfo en La Noche de los Museos 2025 con una propuesta que une memoria, arte e identidad santiagueña

La Universidad Nacional de Santiago del Estero presentó dos obras emblemáticas: una intervención en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan y un mural textil dedicado a Mama Antula.

Hoy 22:13

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se sumó una vez más a La Noche de los Museos 2025, abriendo las puertas de su Paraninfo hasta las 22 para compartir con la comunidad una muestra cargada de memoria, arte y homenaje. La propuesta, pensada como un puente entre la universidad y la sociedad santiagueña, reunió piezas que expresan valores profundamente humanos y representan el espíritu institucional.

En el acceso al histórico Paraninfo Fray Francisco de Victoria, los visitantes fueron recibidos por “A Hierro y Fuego”, una obra del artesano local Juan Yocca. La pieza, forjada íntegramente en hierro, se presenta como un mural tridimensional que rinde homenaje a los 44 héroes del ARA San Juan, desaparecido en 2017. Su composición transmite fortaleza, silencio y respeto, invitando a una reflexión colectiva sobre la memoria reciente.

Ya en el interior del hall central, el recorrido se completa con el mural textil “La Protectora Santiagueña”, creación de la artista Gabriela Soria. Esta intervención combina técnicas tradicionales con elementos contemporáneos para recuperar la figura de Mama Antula, recientemente canonizada, como ícono espiritual y cultural de la provincia. La obra se destaca por su impronta simbólica y su lectura identitaria, vinculando el patrimonio santiagueño con la sensibilidad del arte actual.

Ambas piezas conforman una propuesta que reafirma a la UNSE como un espacio de encuentro intergeneracional, donde la memoria colectiva, el compromiso social y la producción artística se entrelazan. Con esta participación, la Universidad renovó su vínculo con la comunidad, celebrando una noche dedicada a reconocer el valor del arte como herramienta de construcción cultural.