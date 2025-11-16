El tiempo para este domingo 16 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan posibles tormentas y máxima de 30º

A las 6 de la mañana el termómetro marcó 23,4° y se registró una humedad del 80%. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días.

Hoy 06:42

Santiago del Estero continuará atravesando jornadas marcadas por la elevada humedad y la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa probables tormentas aisladas durante toda la jornada de este domingo, con temperaturas entre los 22° y 30°, para la mínima y máxima.

Clima domingo

También indica que habrá vientos fuertes con ráfagas de hasta 59 Km/h.

Para el lunes el cielo estará algo nublado durante la madrugada y para el resto de la jornada despejado con algo de nubosidad hacia la noche. La máxima rondará los 30°.

El resto de la semana seguirá igual y recién el viernes podría haber chaparrones durante la mañana.