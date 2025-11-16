Oasis volvió a River con un show histórico: reencuentro, emoción y un homenaje a Maradona

Liam y Noel Gallagher dejaron atrás años de peleas y protagonizaron un regreso soñado ante un Monumental repleto que celebró cada clásico como si fuera la primera vez.

Hoy 08:51

River Plate vivió una noche inolvidable. A las 20.30, el estadio quedó a oscuras y el estallido del público marcó el comienzo de lo que parecía imposible: Liam y Noel Gallagher ingresaron juntos al escenario, sellando un reencuentro que los fans esperaron durante más de una década. Oasis volvió a escribir una página trascendental en su vínculo con la Argentina, con un show de dos horas que repasó los pilares del britpop.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La banda de Manchester eligió abrir su set con “Hello”, desatando una euforia que se extendió durante toda la noche. El Monumental vibró con remeras icónicas, pilusos clásicos y una marea de voces que acompañó cada coro. Luego llegaron “Acquiesce”, “Morning Glory” y “Some Might Say”, piezas clave de la era que elevó a Oasis a la cima mundial.

El despliegue visual incluyó pantallas gigantes, psicodelia, animaciones retro y fotos históricas, además de imágenes captadas en tiempo real del público. Con ese marco, sonaron “Bring It On Down”, “Cigarettes & Alcohol” y “Fade Away”, guiños directos a la primera etapa del grupo.

Promediando la noche, el Monumental explotó con “Little by Little” y “Stand by Me”, mientras los hermanos intercambiaban gestos cómplices que hacía años no mostraban en público. “Son el mejor público del mundo”, coincidieron desde el escenario, mientras Liam recorría los bordes del escenario con maracas y panderetas, y Noel respondía con guiños de hermano mayor.

Otro de los momentos más emotivos llegó con “Live Forever”, dedicada a Diego Armando Maradona, cuya imagen apareció en las pantallas. El tramo final elevó la emoción colectiva con “The Masterplan” y el esperado “Don’t Look Back in Anger”, que Noel presentó con un “¿Están preparados?” antes de desatar uno de los coros más potentes de la noche.

El cierre incluyó dos clásicos indiscutidos: “Wonderwall” y “Champagne Supernova”, acompañados por fuegos artificiales y un abrazo entre los Gallagher que selló una jornada histórica. Fue el final perfecto para la primera de las dos noches que Oasis tiene en River.

Desde sus primeras presentaciones en el Luna Park, la banda consolidó una relación única con el público argentino. Liam y Noel lo saben y lo repiten cada vez que pueden: en Argentina, los fans viven su música con una pasión incomparable.

Noel llegó al país el jueves, saludó a quienes lo esperaban en el hotel y hasta visitó La Bombonera antes del show. Este domingo, Oasis volverá al Monumental para una segunda noche que promete quedar grabada en la memoria colectiva.