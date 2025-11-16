Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 NOV 2025 | 29º
X
Locales

El municipio realizará una intervención comunitaria en el barrio Primero de Mayo Ampliación

La actividad será el lunes 17 de noviembre e incluirá asesorías gratuitas, talleres y conformación de la Red Comunitaria de Discapacidad.

Hoy 13:37

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda llevará adelante una intervención comunitaria en el barrio Primero de Mayo Ampliación, en el marco del programa “Red Comunitaria de Discapacidad”, a través del cual los vecinos podrán acceder a servicios y asesorías gratuitas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se realizará el lunes 17 de noviembre, a las 17, en la Capilla “Jesús Divina Misericordia”, ubicada en Calle 4 N.º 178, donde también estarán presentes otras áreas del municipio según las necesidades planteadas por la comunidad.

En una primera instancia, se procederá a conformar la red comunitaria junto a instituciones barriales, y el personal municipal brindará un taller de Lengua de Señas Argentina, además de asesoramiento para la reactivación de Pensiones No Contributivas y la Gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

De esta manera, y en el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio continúa acercando servicios gratuitos a los barrios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal en Ruta 21: dos motociclistas murieron tras ser embestidos por una camioneta
  2. 2. Los Pumas lograron un impresionante triunfo ante Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial 2027
  3. 3. Silva Neder y el Cardenal Bokalic inauguraron la capilla de San Carlos Borromeo en Nueva Francia
  4. 4. Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final
  5. 5. Crece la tensión judicial en la causa Corti: otra joven pide eximición y la fiscalía evalúa medidas decisivas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT