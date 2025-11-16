El municipio realizará una intervención comunitaria en el barrio Primero de Mayo Ampliación

La actividad será el lunes 17 de noviembre e incluirá asesorías gratuitas, talleres y conformación de la Red Comunitaria de Discapacidad.

Hoy 13:37

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda llevará adelante una intervención comunitaria en el barrio Primero de Mayo Ampliación, en el marco del programa “Red Comunitaria de Discapacidad”, a través del cual los vecinos podrán acceder a servicios y asesorías gratuitas.

La actividad se realizará el lunes 17 de noviembre, a las 17, en la Capilla “Jesús Divina Misericordia”, ubicada en Calle 4 N.º 178, donde también estarán presentes otras áreas del municipio según las necesidades planteadas por la comunidad.

En una primera instancia, se procederá a conformar la red comunitaria junto a instituciones barriales, y el personal municipal brindará un taller de Lengua de Señas Argentina, además de asesoramiento para la reactivación de Pensiones No Contributivas y la Gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).