El municipio realizará una intervención comunitaria en el barrio Primero de Mayo Ampliación

De esta manera, y en el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio continúa acercando servicios gratuitos a los barrios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La actividad será el lunes 17 de noviembre e incluirá asesorías gratuitas, talleres y conformación de la Red Comunitaria de Discapacidad.
La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda llevará adelante una intervención comunitaria en el barrio Primero de Mayo Ampliación, en el marco del programa “Red Comunitaria de Discapacidad”, a través del cual los vecinos podrán acceder a servicios y asesorías gratuitas.
La actividad se realizará el lunes 17 de noviembre, a las 17, en la Capilla “Jesús Divina Misericordia”, ubicada en Calle 4 N.º 178, donde también estarán presentes otras áreas del municipio según las necesidades planteadas por la comunidad.
En una primera instancia, se procederá a conformar la red comunitaria junto a instituciones barriales, y el personal municipal brindará un taller de Lengua de Señas Argentina, además de asesoramiento para la reactivación de Pensiones No Contributivas y la Gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
