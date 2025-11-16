Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en el balotaje

La carta oficialista y el líder republicano se verán las caras el próximo 14 de diciembre para definir al sucesor de Gabriel Boric.

Hoy 21:05

Tal como lo preveían las encuestas -aunque con un margen mucho menos estrecho-, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y el timonel del Partido Republicano, José Antonio Kast, se alzaron con los primeros lugares en los comicios presidenciales realizados esta jornada. La militante comunista obtuvo el 26,58% de los votos, mientras que el representante de la “nueva derecha” chilena marcó un 24,32%, por lo que ambos deberán dirimir quién será el próximo Presidente de Chile en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La gran sorpresa la dio el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien mostró un sorprendente desempeño en regiones -sobre todo en la de Valparaíso-, y se anotó un 18,84% final. La gran interrogante ahora es a quién irán esos votos, aunque todo apunta a que irán al candidato de la derecha.

En cuarto lugar quedó el libertario Johannes Kaiser (13,92%), el que se afianza “a la derecha de la derecha” en el espectro político chileno y quien tras votar, había asegurado que respaldará a cualquier candidato en el balotaje, con excepción de Jeannette Jara.

“Reconocemos la victoria de José Antonio Kast que acaba de pasar a la siguiente ronda y vamos a respaldar su candidatura en segunda vuelta”, aseguró junto a sus seguidores desde su comando.

La gran perdedora fue sin duda la abanderada de Chile Vamos y representante de la “derecha tradicional”, Evelyn Matthei, quien llegó quinta con el 13,25% de los votos, a pesar de haber liderado por meses las encuestas.

Matthei fue la primera en salir a reconocer su derrota y tras agradecer a su equipo y los partidos que lo apoyaron, aseguró que se iba directo al comando de Kast para darle sus parabienes. “Son otros los elegidos a avanzar en la carrera presidencial, a ellos los felicito”, señaló hidalga.

Más abajo les siguieron el ex presidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (1,28%); el independiente Marco Enríquez-Ominami (1,16%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 0,66% de los votos.

Las cifras se dieron a conocer de manera preliminar pasadas las 20:00 hrs, con el 52% de las mesas escrutadas, y a pesar de que más de 14 millones de chilenos fueron a sufragar, el proceso eleccionario se desarrolló con relativa normalidad y solo en algunos centros de votación santiaguinos se reportaron largas filas y una que otra disputa entre los votantes y los vocales de mesa, muchos de los cuales realizaban dicha labor por vez primera.

Jara esperó el conteo de los votos al interior de un hotel capitalino, ultimando los detalle del discurso que se esperaba diera en plena Alameda donde su equipo montó un gigantesco escenario. Kast, por su parte, lo hizo junto a su familia en su casa y luego se trasladó a las oficinas de su comando en la comuna de Las Condes.

El presidente Gabriel Boric también se dirigió al país y felicitó a “Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta. Confío en que el diálogo, respeto, cariño por Chile, van a primar ante cualquier diferencia”. De paso, llamó a los chilenos a votar en conciencia en la segunda vuelta, la que a la luz de los números, se prevé más que auspiciosa para José Antonio Kast.