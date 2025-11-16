A 48 horas de la explosión, se reavivan las llamas en el Polígono Industrial de Ezeiza

Persisten varios focos activos y el humo sigue afectando la zona. Unos 2.000 trabajadores continúan perjudicados por la emergencia.

Hoy 21:33

Un incendio de enormes proporciones desató el pánico la noche del viernes en Carlos Spegazzini y este domingo, 48 horas después, las llamas se reavivaron.

Todavía se registraron varios focos activos y presencia de humo. Hay 2000 trabajadores afectados por las llamas. Las pericias para saber cómo se originó el incendio comenzarán mañana.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó hoy que el humo no es tóxico y adelantó que dejarán que el fuego se apague solopara preservar la investigación.

“No hay riesgo en el aire sobre algo tóxico”, señaló Granados, mientras recorría el predio del polígono industrial que quedó devastado tras el incendio y la explosión del viernes por la noche.

El jefe comunal explicó que desde un primer momento se hicieron los controles necesarios para determinar que no hubiera ninguna sustancia tóxica en el aire, luego de la explosión de una fábrica agroquímica.

Granados destacó el trabajo de los Bomberos Voluntarios y detalló cómo continuará el protocolo para poder avanzar en la investigación y determinar las causas detrás del feroz incendio y la posterior explosión.

“El fuego está prácticamente finalizado, todavía quedan unos pequeños focos que los bomberos han decidido que se apaguen de manera natural para no entorpecer la investigación", explicó.

Este lunes comenzarán las pericias para esclarecer cómo comenzó el incendio y si fue intencional o exclusivamente accidental. El intendente de Ezeiza confirmó que las llamas iniciaron en la fábrica de agroquímicos y por el viento se extendieron a otras cinco fábricas del predio.

Con respecto a la explosión, Granados comentó que vive a 1500 metros del lugar donde ocurrió: "No recuerdo haber sentido una explosión semejante", remarcó.

El intendente de Ezeiza valoró el trabajo de los bomberos en los minutos posteriores al incendio y remarcó que “hubo muy pocos heridos de poca gravedad y no hubo víctimas fatales”.

“Cinco industrias lo perdieron todo y otras cinco o seis sufrieron daños colaterales por el fuego y por la explosión", explicó Granados sobre las consecuencias materiales.

El jefe comunal hizo hincapié en la recuperación de las empresas que perdieron toda su mercadería. “Ahora viene la reconstrucción de todas las industrias, va a llevar muchos meses sacar los miles de escombros”, señaló.