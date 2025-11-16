Rumores de romance para Jesica Cirio: apareció en eventos con un reconocido empresario

La modelo habría conocido a Nicolás Trombino gracias a amigos en común. Fueron vistos juntos en distintos eventos en Buenos Aires y Punta del Este.

Hoy 22:46

Jesica Cirio habría vuelto a encontrar el amor a casi diez meses de su separación de Elías Piccirillo, quien está implicado en una causa por estafa y robo. Según lo que trascendió en las últimas horas, la modelo lleva varios meses junto al empresario Nicolás Trombino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El romance fue dado a conocer al aire de Infama (América), donde Laura Ubfal contó todos los detalles sobre la nueva pareja de la exconductora de La peña de morfi (Telefe).

“Él tiene 35 años. Vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Le dicen ‘Niki’. Es proveedor de alimentos al Estado”, informó la periodista sobre la pareja.

La panelista contó que la pareja se conoció a través de amigos en común. Además, aseguró que el vínculo se encuentra en un gran momento: “Él es rubio de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”.

Cirio y Trombino habrían viajado hace tres semanas a Punta del Este y eso habría sido fundamental para fortalecer la relación. Incluso, no se oculta, y según la periodista Karina Iavícoli, ya fueron juntos a eventos que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires.

“Alguien me está escribiendo que el viernes se los vio muy románticos. Me dice que están superjuntos y hacen linda pareja”, indicó. En ese sentido, Ubfal sumó que allí estuvieron “a los besos”.

Sin dudas, el noviazgo iría viento en popa. A tal punto que la modelo no dudaría en pedirle consejos a la hora de tomar importantes decisiones. “Él es quien la asesora de cómo comportarse con los medios. Ella confía mucho en él”, reveló Laura.