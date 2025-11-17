Semana del Prematuro: destacan la importancia de la atención especializada y el acompañamiento familiar

El jefe de Neonatología del Hospital Regional destacó los factores de riesgo, la complejidad de las internaciones y la importancia del acompañamiento familiar en la atención de los recién nacidos prematuros.

Hoy 13:36

El jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Regional, Dr. José Chara, visitó los estudios de Radio Panorama en el marco de la Semana del Prematuro, que se desarrolló del 11 al 17 de este mes, y remarcó la relevancia de contar con servicios preparados para atender a recién nacidos que llegan al mundo antes de tiempo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El especialista explicó que se considera prematuro a todo bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación, y que este tipo de nacimiento puede estar relacionado con múltiples factores de riesgo. Entre ellos mencionó: parto prematuro previo, diabetes pregestacional tipo 1 y 2 o gestacional, hipertensión crónica, consumo problemático de sustancias, embarazo múltiple, infecciones sistémicas y obstétricas, trombofilias, anemia severa, desnutrición, obesidad y técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro.

“Ninguna familia está preparada para recibir un bebé prematuro, y es necesario un servicio adecuado, con equipamiento y personal capacitado para sobrellevar estas internaciones, que generalmente son prolongadas”, indicó Chara.

En este sentido, remarcó que el nacimiento de un bebé prematuro implica desafíos tanto para el equipo médico como para el entorno familiar.

“Surgen diversas dificultades. El bebé debe nacer en un servicio preparado, con profesionales formados y tecnología adecuada para asistirlo. Cuando se interna un prematuro, el trabajo es conjunto: del personal de neonatología y de la familia, cuya presencia y acompañamiento son fundamentales”, expresó.

Sobre las posibilidades de supervivencia de un bebé prematuro, Chara señaló que los criterios varían entre los distintos centros, pero enfatizó que el objetivo es siempre el mismo: “actuar y poner todo para salvar la vida de ese bebé”.