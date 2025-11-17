Alpine acelera el desarrollo del auto de Colapinto para 2026: cuándo estará listo, crash test y cambios clave

La escudería trabaja a contrarreloj para ensamblar el monoplaza que usará el piloto argentino en la próxima temporada de la F1 y ajustar cada componente antes del primer contacto con la pista.

En Alpine ya se vive el 2026. La escudería francesa avanzó de manera acelerada con el desarrollo del auto que conducirá Franco Colapinto en la próxima temporada de Fórmula 1, con un chasis en una etapa mucho más adelantada de lo habitual y un plan de trabajo contrarreloj para recuperar terreno tras un año complicado.

Según confirmó el jefe deportivo, Steve Nielsen, el proyecto del monoplaza que reemplazará al A525 ya muestra avances clave: el chasis está construido antes de lo que marca la tradición del equipo y el programa técnico incluye hitos inmediatos como el crash test, el primer encendido del motor Mercedes y la preparación para los test de pretemporada en Barcelona, previstos del 26 al 30 de enero.

Un adelanto pocas veces visto en Alpine

Tras el GP de Brasil, Nielsen reveló su sorpresa por el ritmo de trabajo en la base de Enstone, ubicada a 40 kilómetros de Silverstone.

“Estuve en la fábrica y vi el chasis. Eso es mucho antes de lo que he visto antes. Normalmente aparece a fines de diciembre o inicios de enero. Todo es mucho más temprano, porque nuestra primera prueba es en la tercera semana de enero”, explicó.

El directivo detalló que el calendario empuja al límite al equipo: la actividad prácticamente no tendrá descanso después de Abu Dhabi, el 7 de diciembre.

“La gente volverá a casa, saludará a sus familias en Navidad y después regresará de inmediato a construir autos. Es una presión grande, no solo en Enstone, sino en toda la Fórmula 1”, sostuvo en diálogo con Motorsport.

Un invierno corto y un objetivo claro: llegar listos a Barcelona

El plan de producción marca que la estructura completa del auto debería estar ensamblada a mediados de diciembre —aunque sin finalizar— para permitir un shakedown tres semanas más tarde.

“El auto existirá en una sola pieza porque debe estar en pista tres semanas después”, señaló Nielsen.

En la fábrica, cada máquina trabaja exclusivamente para 2026. El chasis ya se encuentra en Enstone, aunque aún sin pintura ni mecanizado, y el equipo aguarda uno de los momentos más esperados del proceso: el primer encendido del nuevo motor Mercedes, todavía sin fecha exacta, pero previsto para diciembre.

El desafío técnico del nuevo reglamento

Alpine también afronta la adaptación al nuevo reglamento de la Fórmula 1, que definirá el comportamiento del auto que manejarán Franco Colapinto y Pierre Gasly durante 2026.

“Es importante que el auto esté dentro del límite de peso, que la carga aerodinámica sea buena y que entendamos cómo trabajar con nuestro nuevo proveedor de unidad de potencia. Y todo esto con un invierno más corto de lo habitual”, cerró Nielsen.

Con un calendario exigente y un proyecto adelantado, Alpine apuesta fuerte a 2026. Colapinto, una de las grandes promesas argentinas, ya espera el auto que marcará su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.