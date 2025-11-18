Ingresar
Incendios en la Patagonia: un foco sigue activo en Epuyén y alertan por los fuertes vientos

Las autoridades recomiendan evitar la zona y liberar los accesos para no interferir con el trabajo de los brigadistas. Piden extremar la precaución en las rutas.

El municipio de Epuyén informó este lunes que un incendio de interfase continúa activo en la zona de El Pedregoso, en la ladera del Cerro Pirque, donde brigadistas y bomberos trabajan para contener el foco mientras rigen fuertes ráfagas de viento en toda la Comarca Andina.

La jornada estuvo marcada por cuatro incendios simultáneos en la región. Tres fueron controlados antes de las 19 gracias al trabajo coordinado de brigadistas, bomberos y equipos de emergencia. El único foco activo es el de El Pedregoso, que mantiene una columna de humo visible y avanza sobre la ladera.

Desde el municipio pidieron no acercarse al área afectada y remarcaron que mantener despejadas las vías de acceso resulta clave para la seguridad y la eficiencia del operativo. Explicaron que la presencia de personas en la zona “complica las tareas y pone en riesgo tanto a ustedes como al personal que está combatiendo el fuego”.

Precaución en rutas y pronóstico para los próximos días
Las autoridades reiteraron el pedido de extrema cautela para vecinos y turistas que circulen por rutas y caminos, ya que el viento sigue siendo un factor determinante que puede reavivar focos o dificultar el combate. En la Comarca Andina también se registraron incendios en Ruta 40 km 1922 (El Bolsón), Laguna de Ruiz – Cuesta del Ternero, y Mallín Ahogado, todos contenidos o sofocados.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para el final del lunes y los próximos días no se esperan fenómenos que generen nuevos riesgos, lo que podría favorecer las tareas de control.

