El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad

Un joven con antecedentes delictivos volvió a quedar involucrado en un grave hecho delictivo en Las Termas de Río Hondo. Intentó ingresar a un comercio para robar rompiendo la vidriera, pero sufrió cortes de gravedad terminó internado bajo custodia policial.

Hoy 00:12

Un joven con antecedentes delictivos protagonizó un nuevo episodio de inseguridad en Las Termas de Río Hondo, luego de intentar ingresar a robar a un comercio tras romper una vidriera. Durante el hecho sufrió heridas cortantes de gravedad, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial.

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 16 horas, en un local comercial ubicado sobre calle Rondeau al 140, en el barrio Toro Yacu. El comercio afectado, llamado Pura Tendencia, fue blanco de un intento de robo cuando el acusado violentó los vidrios del frente para ingresar.

El involucrado fue identificado como Désima Nahuel Osvaldo, de 24 años, conocido con el alias de “Chino”, con domicilio en el barrio Galeano.

Según informaron fuentes policiales, al romper la vidriera el joven sufrió profundas heridas en uno de sus brazos, lo que le provocó una importante pérdida de sangre. A pesar de las lesiones, intentó darse a la fuga, pero a pocos metros del lugar se descompensó y cayó en la vía pública.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 50 acudieron de inmediato al lugar junto a una ambulancia del CIS, que procedió al traslado urgente del herido al centro de salud.

Allí fue examinado por el médico de guardia, quien diagnosticó herida cortante en antebrazo derecho, disponiendo su internación a la espera de una intervención quirúrgica. El joven quedó aprehendido con custodia policial permanente.

La propietaria del comercio radicó la correspondiente denuncia penal y confirmó que el acusado no logró sustraer ningún elemento, ya que resultó lesionado durante el intento de robo.

Cabe destacar que este hecho se vincula con una causa anterior, iniciada días atrás, cuando el mismo joven fue denunciado por su propia madre al descubrir que le había sustraído varios elementos desde su casa en su ausencia. Por esa situación, ya pesaba sobre él un pedido de aprehensión en la vía pública.

Finalmente, el fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, confirmó que se trata del mismo sujeto involucrado en ambos hechos y dispuso que las causas sean unificadas en una sola investigación.