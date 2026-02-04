Las Termas: denunció a su propio hijo por robarle bienes de su casa mientras estaba en Buenos Aires trabajando

La muer indicó que su hijo, Nahuel Osvaldo Décima, había sido expulsado del hogar por sus problemas de adicciones y cometer ilícitos. Interviene Comisaría 50.

04/02/2026

Un grave hecho conmociona al barrio Galeano de Termas de Río Hondo, donde una mujer denunció a su propio hijo por ingresar a su vivienda, violentar una puerta y sustraer numerosos elementos mientras ella se encontraba fuera de la provincia por razones laborales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La denunciante fue identificada como Zulma Lucía Soledad Sosa, de 42 años. Según consta en la denuncia, en el mes de diciembre viajó a la ciudad de San Clemente, provincia de Buenos Aires, en busca de trabajo.

Durante su ausencia, vecinos le advirtieron en reiteradas oportunidades que su hijo, Nahuel Osvaldo Décima, de 24 años, merodeaba el domicilio con intenciones de ingresar.

Te recomendamos: Conmoción en Las Termas: hallaron sin vida a una reconocida peluquera del barrio Usina

Al regresar a la ciudad, el pasado 1 de febrero, alrededor de las 19 horas, constató que la puerta trasera había sido violentada y que faltaban numerosos bienes, entre ellos electrodomésticos, utensilios de cocina, calzados, una garrafa y un horno eléctrico.

En su declaración, la mujer manifestó que su hijo atraviesa desde hace varios años problemas de consumo de estupefacientes, motivo por el cual —según indicó— sustraía elementos del hogar para venderlos y obtener dinero.

Agregó además que ya no tenía permitido residir en la vivienda debido a antecedentes similares y que en oportunidades anteriores había sido detenido por hechos delictivos.

Asimismo, señaló que un hermano menor de edad habría visto al acusado retirarse del lugar con los objetos sustraídos, y que un vecino aportó información relevante, solicitando reserva de identidad.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Comunitaria N°50 de Termas. La causa quedó en manos del fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la aprehensión del acusado en la vía pública, medida que permanece vigente.

La investigación continúa en curso, mientras el hecho genera profunda preocupación en la comunidad por tratarse de un conflicto familiar atravesado por una problemática social y de adicciones.