El tiempo para este miércoles 4 de febrero en Santiago del Estero: intenso calor con máxima de 38ºC

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado. El calor intenso seguirá marcando la semana en la provincia.

Hoy 01:40

Este miércoles 4 de febrero, Santiago del Estero vivirá una jornada plenamente veraniega, con temperaturas elevadas y condiciones de buen tiempo, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, la temperatura mínima rondará los 25°C, mientras que hacia la tarde se espera una máxima de 38°C, en lo que será uno de los días más calurosos de la semana. El cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo del día, con algunos pasajes de mayor nubosidad hacia la noche.

En cuanto al viento, soplará del sector noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, aportando algo de alivio relativo, aunque insuficiente para mitigar el intenso calor. La humedad se mantendrá elevada, lo que incrementará la sensación térmica durante las horas centrales del día.

Pronóstico extendido

El calor continuará en los próximos días, aunque con leves descensos térmicos. Para el jueves se prevé una máxima de 36°C; el viernes bajaría a 32°C; el sábado se espera una máxima de 29°C. El domingo volvería a subir hasta los 33°C, mientras que lunes y martes registrarían máximas de 34°C y 35°C, respectivamente, con mínimas que se mantendrán en torno a los 23°C.