Santiagueño acusado de descuartizar a dos hombres en México seguirá preso mientras avanza su extradición

La Justicia Federal rechazó la excarcelación de Eduardo Daniel Soria, reclamado por México por un doble homicidio ocurrido en Sinaloa. Está acusado de desmembrar a dos hombres y ocultar sus restos en valijas.

04/02/2026

La situación judicial del santiagueño Eduardo Daniel Soria volvió a complicarse luego de que la Cámara Federal de Tucumán rechazara el pedido de excarcelación presentado por su defensa y confirmara que deberá continuar detenido mientras se tramita su extradición a México, país que lo reclama por un doble homicidio agravado cometido en el estado de Sinaloa, delito que prevé una pena de hasta 40 años de prisión.

Soria está sindicado por la Justicia mexicana como uno de los responsables del descuartizamiento de dos hombres, cuyos restos fueron hallados dentro de dos valijas abandonadas en la vía pública, en la ciudad de Mazatlán, en junio de 2020. El macabro hallazgo se produjo el domingo 28 de junio, cuando las maletas negras aparecieron sobre una pila de basura frente a una plaza comercial, en inmediaciones del fraccionamiento Hacienda del Seminario.

Al revisar el contenido, personal policial encontró restos humanos, lo que dio inicio a una investigación que derivó en un caso de fuerte impacto mediático.

Quiénes eran las víctimas y el posible móvil del crimen

Según informaron medios mexicanos, las víctimas fueron identificadas como Óscar Brito Ibarra, de 30 años, de nacionalidad chilena, y el argentino Ignacio Ibarra, sin parentesco conocido entre ambos. Brito Ibarra estaba vinculado a la promoción de un sistema de criptomonedas, que había sido denunciado por presunto fraude en Argentina.

De acuerdo con la investigación, las víctimas habrían sido secuestradas durante la madrugada del mismo día en que aparecieron las valijas, en el fraccionamiento Villa Carey, una zona cercana al lugar donde luego se abandonaron los cuerpos.

Las pesquisas indicaron que los dos hombres, junto con un ciudadano colombiano, integraban una firma denominada Comercializadora Latinoamericana de Automotores (CLA), dedicada a la intermediación en la compra y venta de vehículos. En paralelo, el colombiano se encontraba vinculado al esquema de la criptomoneda OneCoin, desarrollada en Bulgaria y señalada internacionalmente como una presunta estafa piramidal.

La hipótesis principal apunta a un conflicto por una millonaria deuda en criptomonedas como posible móvil del doble crimen.

Detención en Argentina y pedido de extradición

Soria fue detenido en Argentina el 5 de julio de 2022, luego de haber realizado una escala en Santiago de Chile, tras emitirse una orden de captura internacional en su contra por parte de la Justicia mexicana. Desde entonces, permanece alojado en una cárcel federal, a disposición del proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos Mexicanos.

En su último planteo, la defensa sostuvo que el acusado llevaba más de tres años y cinco meses detenido sin condena firme, superando los plazos previstos por la Ley 24.390, y reclamó su libertad al considerar que se vulneraban garantías constitucionales y convencionales.

También alegó arraigo familiar y laboral en Santiago del Estero, ausencia de antecedentes penales y citó informes periodísticos mexicanos que mencionaban que un ciudadano de ese país habría confesado el doble crimen, lo que —según los abogados— debilitaba la imputación contra el santiagueño.

El fallo: riesgo de fuga y cooperación internacional

Sin embargo, la Cámara Federal de Tucumán, integrada por Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal y el conjuez Federico Bothamley, desestimó todos los argumentos defensivos y ratificó la resolución del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero.

Los magistrados consideraron que la detención de Soria no constituye una prisión preventiva común, sino una medida de aseguramiento propia de un procedimiento de extradición, destinada a garantizar el cumplimiento de una decisión soberana del Estado argentino y la eficacia de la persecución penal transnacional.

El tribunal remarcó que la gravedad del delito imputado —homicidio calificado, con premeditación y ventaja, presuntamente con fines de robo— y la pena de hasta 40 años de prisión prevista por el Código Penal del Estado de Sinaloa, refuerzan el riesgo de fuga.

Asimismo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767), al recordar que su validez ya fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con este fallo, Eduardo Daniel Soria continuará privado de su libertad en Argentina hasta que se concrete su extradición a México, donde deberá enfrentar el proceso penal por uns crímen estremecedor.

La Cámara aclaró que la situación seguirá bajo control judicial permanente, ante la eventual aparición de circunstancias excepcionales, pero dejó en claro que, por ahora, no habrá excarcelación.