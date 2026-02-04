Diez años después, comenzó el juicio por la muerte de un policía en la Seccional Segunda

Franco Albornoz enfrenta cargos por homicidio simple. La madre de Christian Carrizo aseguró que el acusado “cumplió un encargo”.

04/02/2026

A diez años del hecho, la Justicia juzga desde ayer al expolicía Franco Albornoz, imputado por el presunto homicidio simple de su compañero Christian Carrizo, ocurrido en la Comisaría Segunda en febrero de 2016.

El debate se desarrolla luego de un extenso derrotero judicial, marcado por nulidades y recusaciones. Las audiencias están previstas hasta el 13 de febrero.

El hecho investigado ocurrió el 3 de febrero de 2016, cuando ambos efectivos se encontraban de servicio. Según la acusación fiscal, mientras conversaban en la dependencia, Albornoz manipuló su arma reglamentaria en tono de broma y se produjo un disparo que impactó en Carrizo.

El policía herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, pero habría llegado sin vida pese a los esfuerzos médicos.

Apertura del juicio y silencio del acusado

Franco Albornoz - expolicía

En la primera jornada, el tribunal consultó a Albornoz si prestaría declaración por los cargos actuales, que prevén penas de 8 a 25 años de prisión. Por consejo de sus abogados, Francisco Cavallotti y Pedro Orieta, el acusado optó por guardar silencio.

Su versión ya había sido incorporada durante la etapa de instrucción.

El proceso atravesó distintos encuadres legales. En un inicio, el hecho fue investigado como homicidio culposo, pero posteriormente la acusación fue elevada a homicidio simple, criterio sostenido por la Fiscalía y la querella.

Juicios anulados y recusaciones

El primer debate comenzó en abril de 2023, pero fue declarado nulo tras prosperar una recusación contra dos integrantes del tribunal. Luego, en noviembre de 2025, se inició un nuevo juicio que también quedó suspendido por otra recusación, esta vez planteada por la defensa.

Finalmente, otro tribunal confirmó la integración del cuerpo judicial y permitió retomar el debate.

La hipótesis del disparo

Durante la jornada declararon cuatro policías y exintegrantes de la fuerza. Algunos manifestaron no haber presenciado el momento del disparo.

Otros testigos señalaron que, tras regresar de un operativo, Albornoz habría retirado el cargador del arma, pero habría quedado un proyectil en la recámara. Luego, en medio de bromas, se produjo el disparo que terminó con la vida de Carrizo.

Albornoz fue detenido tras el hecho, aunque con el paso del tiempo recuperó la libertad. Llegó a este juicio en libertad, pero una eventual condena implicaría su detención inmediata.

El dolor de una madre

Sandra del Valle Aguilar

Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia fue la declaración de Sandra del Valle Aguilar, madre de la víctima. La mujer recordó el sufrimiento atravesado durante estos diez años y expresó sus sospechas sobre el crimen.

Según su testimonio, días antes de morir, su hijo le habría comentado situaciones irregulares dentro de la comisaría. En ese contexto, afirmó que Albornoz “cumplió un encargo”.

Aguilar sostuvo que no se trató de un hecho culposo y aseguró que su hijo fue asesinado. También lamentó el tiempo transcurrido y pidió al tribunal que finalmente se conozca la verdad.

El juicio continuará en los próximos días con la declaración del resto de los testigos, en un proceso que busca esclarecer definitivamente lo ocurrido dentro de la Seccional Segunda.