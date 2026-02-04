La Joaqui respondió a las críticas por las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

La cantante habló sobre su proceso creativo, defendió el sentido de su obra y cuestionó la doble vara que enfrentan las mujeres en la música urbana.

Hoy 21:40

La Joaqui, una de las voces más influyentes de la música urbana argentina, volvió a quedar en el centro del debate público. Esta vez, la artista salió a responder a las críticas que recibe por el contenido de sus canciones y fue contundente: “No invito a los pibes a drogarse”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una carrera en pleno ascenso y un presente marcado por el éxito, Joaquinha Lerena De La Riva decidió poner el foco en su obra y explicar el mensaje detrás de sus letras, muchas veces cuestionadas desde una mirada moralista. Además, volvió a denunciar la desigualdad de trato entre artistas hombres y mujeres dentro de la industria musical.

“Hay una presión constante por los números”

Invitada al ciclo Patria y Familia, de Luzu TV, La Joaqui reflexionó sobre las exigencias que enfrentan hoy los artistas y el impacto que tienen las métricas en la creatividad.

“Me empecé a sentir mal conmigo misma porque hay una cuestión numérica que te presiona, estadística, y vos tenés que seguir resurgiendo a través de cosas que quizás no estás lista para dejar ir”, explicó. Y agregó: “Algo en lo que integraste tanta energía se vuelve descartable, y eso es extraño”.

La defensa de sus letras y el mensaje real de su música

Durante la charla, la cantante abordó de lleno las críticas a su obra. “Yo sabía que en algún momento se iba a cuestionar muy fuertemente la música que hago. Es muy fácil decir: ‘La Joaqui quiere que vos te drogues’. No, la verdad que no”, afirmó.

Lejos de la imagen que algunos construyen, explicó cómo compone sus canciones: “Yo escribo tomándome un té de tilo. En realidad, es una invitación a disociar por un momento de lo que te está conflictuando, no a copiar una forma de vida”.

También se refirió a su rol como madre y al consumo de música por parte de sus hijas. “Ellas tienen una infancia de niñas. Si escuchan mis canciones, no entienden lo mismo que un adulto”, aclaró. Y sumó con humor: “La canción explícita no se la ponés. No está en el algoritmo de alguien que escucha La Granja de Zenón”.

“A las mujeres se nos juzga distinto”

Consultada sobre si siente una mirada más dura por ser mujer, La Joaqui no dudó: “Obvio”. Y comparó su situación con la de artistas masculinos como L-Gante. “Cuando él habla, dicen: ‘Qué inteligente este pibe’. En el hombre pueden separar su música de su persona. En mi caso, no importa cuánto lea o cuánto haga”.

Según la artista, esa doble vara sigue vigente y condiciona la forma en que se interpreta su trabajo.

Sexo, deseo y libertad femenina en la música

No es la primera vez que La Joaqui defiende su derecho a escribir sobre el deseo y la sexualidad. En 2023, en una entrevista con Infobae, fue clara: “Tengo derecho a disfrutar del sexo y escribir de lo que nos gusta a las mujeres”.

En ese entonces, también cuestionó cómo los hombres representan el sexo en sus canciones: “Lo deducen desde la pornografía, y eso no es lo que nos gusta. Yo quería escribir cómo es realmente”.

La cantante reveló que durante su adolescencia sentía vergüenza de expresar lo que no le gustaba en la intimidad. “Empecé a escribir canciones sexuales para que se sepa qué es lo que a una mujer también la calienta”, confesó.

Y cerró con una comparación que volvió a instalar el debate: “¿Por qué Anuel puede cantar ‘La bebé leche’ y convertirlo en un hit mundial, pero se enojaron cuando yo escribí ‘La tanga colorada’?”, lanzó.

Una voz que no busca complacer a todos

Con declaraciones firmes y sin rodeos, La Joaqui dejó en claro que su música no busca agradar a todos, sino expresar una experiencia auténtica, atravesada por el deseo, la libertad y la identidad femenina.

Mientras continúa trabajando en nuevos proyectos, la artista sigue defendiendo el espacio que conquistó en la escena musical y reafirmando su postura frente a las críticas: con voz propia y sin pedir permiso.