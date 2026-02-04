Ingresar
La Termas de Río Hondo vive una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal

Será este 6 y 7 de febrero en el predio Kori Killa.

Hoy 23:30

El calendario de eventos 2026 en la ciudad termal suma una propuesta imperdible para este fin de semana. El viernes 6 y sábado 7 de febrero, Las Termas de Río Hondo será sede de una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal, un encuentro que promete reunir a productores locales y fanáticos de la cultura cervecera.

El evento se desarrollará en el emblemático predio Kori Killa, con apertura de puertas a partir de las 20:00 horas, ofreciendo un entorno ideal para disfrutar de las noches de verano santiagueñas al aire libre.

Propuestas del evento:

Gastronomía y entretenimiento

La Municipalidad ha diseñado una agenda completa para que el festival sea un punto de encuentro tanto para turistas como para residentes.

Variedad Cervecera: Los asistentes podrán degustar una amplia selección de estilos y variedades de cervezas producidas artesanalmente en la región.

Música en Vivo: La ambientación estará a cargo de bandas locales y DJs, garantizando ritmo y energía durante ambas jornadas.

Beneficios y Sorteos: Se anunció la presencia del clásico «Happy Hour» para aprovechar promociones especiales, además de diversas actividades interactivas y sorteos para el público presente.

Impulso al turismo local

Desde la organización destacaron que este festival es una pieza clave para dinamizar la economía regional y posicionar a Las Termas como un destino que ofrece experiencias variadas más allá de su tradicional propuesta termal. La entrada al predio Kori Killa permitirá a los visitantes explorar el talento de los emprendedores locales en un ambiente festivo y familiar.

