Policiales

Allanaron dos viviendas en Selva por presunto juego clandestino y secuestraron documentación clave

La División Delitos Económicos Banda realizó operativos en dos domicilios donde encontraron cuadernos con anotaciones, planillas de sorteos, cartelería y comprobantes usados para apuestas ilegales.

20/11/2025
Foto Archivo.

La División Delitos Económicos Banda llevó adelante un importante operativo en la ciudad de Selva, en el marco de una investigación por presunta organización y explotación de juegos de azar sin autorización, actividad considerada en perjuicio del Estado provincial.

El personal policial ejecutó allanamientos, registros y secuestros en dos inmuebles de la localidad. En el primer domicilio, los efectivos secuestraron un teléfono celular, documentación con anotaciones manuscritas sobre jugadas y cuadernos con registros de apuestas, elementos vinculados a la presunta actividad clandestina.

En la segunda vivienda, se incautaron cuadernos con anotaciones de jugadas, planillas de sorteos de distintas loterías provinciales y nacionales, cartelería informativa y comprobantes entregados a los clientes, todo material utilizado para el funcionamiento del sistema ilegal de apuestas.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades en la posible administración y explotación clandestina de juegos de azar.

