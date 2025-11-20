Cinco trucos simples para revivir tu celular viejo y mejorar su rendimiento

Muchos teléfonos comienzan a fallar con el tiempo, pero antes de gastar en uno nuevo, existen ajustes rápidos y económicos que pueden extender la vida útil de tu equipo por varios años.

Con el paso del tiempo, los celulares empiezan a ponerse lentos, fallan más seguido o muestran problemas de batería. Frente a esto, muchos optan por comprar un dispositivo nuevo sin saber que, con algunos ajustes simples, es posible revivir un celular viejo y extender su vida útil por varios años más.

Con solo cinco acciones clave, podés mejorar el rendimiento, ahorrar batería y optimizar la memoria. Son soluciones rápidas, económicas y pensadas para cuidar tu bolsillo sin resignar funcionalidad.

Los cinco trucos para mejorar tu celular viejo

Liberar espacio de almacenamiento: las fotos, videos y archivos acumulados ocupan memoria y hacen que el sistema se vuelva lento. Subirlos a la nube o pasarlos a la compu puede mejorar el rendimiento en minutos.

Desactivar aplicaciones que no uses: muchas apps siguen funcionando en segundo plano, consumen datos y batería sin que te des cuenta. Revisá los permisos y desinstalá las que no sean esenciales.

Actualizar el sistema operativo: las versiones más nuevas corrigen errores, optimizan procesos y refuerzan la seguridad. Aunque algunos equipos viejos no soportan la última actualización, siempre conviene tener el software lo más al día posible.

Limpiar la memoria caché y archivos temporales: existen herramientas gratuitas que eliminan datos innecesarios y mejoran el arranque del teléfono. Esto se puede hacer de forma manual o automática, según el sistema.

Reducir los efectos visuales y animaciones: esto ayuda a que los recursos se concentren en las funciones más importantes del celular.

Otros consejos para extender aún más la vida útil