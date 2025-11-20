Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 NOV 2025 | 25º
X
Revista

Cinco trucos simples para revivir tu celular viejo y mejorar su rendimiento

Muchos teléfonos comienzan a fallar con el tiempo, pero antes de gastar en uno nuevo, existen ajustes rápidos y económicos que pueden extender la vida útil de tu equipo por varios años.

20/11/2025

Con el paso del tiempo, los celulares empiezan a ponerse lentos, fallan más seguido o muestran problemas de batería. Frente a esto, muchos optan por comprar un dispositivo nuevo sin saber que, con algunos ajustes simples, es posible revivir un celular viejo y extender su vida útil por varios años más.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con solo cinco acciones clave, podés mejorar el rendimiento, ahorrar batería y optimizar la memoria. Son soluciones rápidas, económicas y pensadas para cuidar tu bolsillo sin resignar funcionalidad.

Los cinco trucos para mejorar tu celular viejo

  • Liberar espacio de almacenamiento: las fotos, videos y archivos acumulados ocupan memoria y hacen que el sistema se vuelva lento. Subirlos a la nube o pasarlos a la compu puede mejorar el rendimiento en minutos.
  • Desactivar aplicaciones que no uses: muchas apps siguen funcionando en segundo plano, consumen datos y batería sin que te des cuenta. Revisá los permisos y desinstalá las que no sean esenciales.
  • Actualizar el sistema operativo: las versiones más nuevas corrigen errores, optimizan procesos y refuerzan la seguridad. Aunque algunos equipos viejos no soportan la última actualización, siempre conviene tener el software lo más al día posible.
  • Limpiar la memoria caché y archivos temporales: existen herramientas gratuitas que eliminan datos innecesarios y mejoran el arranque del teléfono. Esto se puede hacer de forma manual o automática, según el sistema.
  • Reducir los efectos visuales y animaciones: esto ayuda a que los recursos se concentren en las funciones más importantes del celular.

Otros consejos para extender aún más la vida útil

  • Cambiar la batería: es mucho más barato que comprar un equipo nuevo y puede mejorar el rendimiento de forma inmediata.
  • Restaurar el celular a valores de fábrica: elimina errores, apps ocultas y configuraciones que cargan el sistema; es como “limpiar todo y empezar de cero”.
  • Usar cargadores y cables de buena calidad: prolonga la vida del hardware y evita fallas energéticas.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video | Graves daños del viento huracanado en Capital: hubo cortes de luz y árboles caídos
  2. 2. Un fuerte viento sorprendió a los santiagueños, dejó árboles caídos y cortes de energía
  3. 3. Gobernadores del Norte Grande participaron de un evento sobre blockchain junto a Gavin Wood
  4. 4. Silva Neder ratificó en Estación Robles el fuerte compromiso del Gobierno provincial para seguir cumpliendo sueños a todos los santiagueños
  5. 5. Perú y Santa Cruz: principio de incendio en un local de comidas generó preocupación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT